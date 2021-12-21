Professor que filmou agressão em supermercado na Serra fala de revolta

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A Gazeta nesta segunda-feira (20) para comentar sobre o caso. Ele afirma que, mesmo diante da represália dos funcionários do estabelecimento, não se arrepende de ter alarmado para a cena de violência: "É papel do cidadão em um Estado democrático de Direito”. Após ampla divulgação do vídeo que mostra um homem saindo de um banheiro fechado e sendo agredido por seguranças em um supermercado no bairro Laranjeiras, na Serra , o responsável pela filmagem, o professor de Geografia Demian Cunha, de 38 anos, procurounesta segunda-feira (20) para comentar sobre o caso. Ele afirma que, mesmo diante da represália dos funcionários do estabelecimento, não se arrepende de ter alarmado para a cena de violência: "É papel do cidadão em um Estado democrático de Direito”.

O assunto tomou grandes proporções e revoltou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, que pediu ao Ministério Público e à polícia que investiguem o caso.

Para Damien, a divulgação do vídeo acabou sendo de grande importância. “Penso que é uma ferramenta importante de denúncia e que não deixa margem para más interpretações. As pessoas precisam se encorajar e usar esses recursos para denunciar práticas ilegais e que atentam contra o direito dos cidadãos”, disse.

Homem negro é agredido por seguranças após acusação de tentativa de furto em mercado da Serra Crédito: Redes sociais

O professor refletiu que o vídeo é claro em mostrar elementos da agressão. Para ele, a nota divulgada pelo supermercado não corresponderia à realidade.

"Vi um homem entrando no estabelecimento sem oferecer resistência, absolutamente constrangido. Um dos seguranças deu socos na cabeça dele e o puxou pelos cabelos, o trancando em um banheiro. Acho estranho: se não tivesse havido agressão, por que a porta teria sido fechada?" Demian Cunha - Professor que fez a gravação

O professor contou que os seguranças afirmaram que a razão da atitude tomada foi o furto de uma bicicleta de uma funcionária. No entanto, com o rumo que a contenção ao possível suspeito tomou, foi necessário ameaçar gravar. Damian Cunha, então, começou a gritar para que outras pessoas também percebessem o que vinha acontecendo. O local chegou a ficar cheio de pessoas olhando.

“Depois, liberaram o rapaz. Como é possível ver no vídeo, fui até ameaçado pelo segurança e ouvi frases de efeito como ‘tá com pena? Leva para casa’. Não vejo isso como conduta de estabelecimento privado. Não se encarcera e tortura pessoas. Existe um procedimento certo a ser tomado, a polícia deve ser acionada. Quanto a mim, não me arrependo de nada e faria de novo, tenho a consciência tranquila. De qualquer forma, sou vizinho do supermercado e agora vou ter que escolher outro”, afirmou Damien.

A reportagem não conseguiu localizar o homem que aparece no vídeo sendo agredido pelos seguranças.

ENTENDA O CASO

Uma cena de agressão a um homem foi gravada nesta sexta-feira (17) no Carone Mall, em Laranjeiras, na Serra, por um dos clientes do estabelecimento e começa quando a vítima ainda está dentro de um banheiro, com as portas fechadas, junto a um segurança.

O autor do vídeo inicia a filmagem afirmando que o homem está sendo agredido, mesmo sem ser possível ver o que se passa no interior da sala. Ao perceber a gravação, um segurança que está do lado de fora da sala faz uma abordagem ao consumidor, que afirma que vai "dar ruim" para o funcionário. O segurança rebate: "Para mim não vai dar nada".

O cliente realizando a gravação insiste que, se houve tentativa de roubo, correto é chamar a polícia, pois "não é papel" dos funcionários do supermercado realizarem esse tipo de abordagem.

Na sequência, é possível ver nas imagens o momento em que o homem que estava sendo mantido pelo segurança em uma sala do estabelecimento consegue abrir a porta, e a tentativa do funcionário de contê-lo ali dentro. Ele se debate e a confusão é levada para fora do cômodo fechado, onde o homem grita que estava sendo agredido. Ele afirma novamente que não roubou nada e é agarrado pelos cabelos por um dos seguranças. O homem ainda diz que o segurança teria lhe dado um “soco na cara”. Em meio aos gritos de outros clientes e do consumidor que filma a cena, o homem é liberado.

O caso foi compartilhado nas redes sociais pela deputada estadual Iriny Lopes, que se disse estarrecida com a cena. Ela reforça que, caso tenha havido tentativa de roubo, o correto seria chamar a polícia.

“Não há nada que justifique essa atrocidade. Eu e minha equipe já cobramos apuração do Estado sobre o caso através da secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.”

O QUE DIZ O CARONE

Questionada sobre o episódio, a rede Carone informou, por meio de sua equipe jurídica, que o homem foi flagrado "em tentativa de furto de bicicleta".

Comunicado do Carone sobre possível agressão Crédito: Reprodução | Carone

“Cumpre esclarecer que as pessoas envolvidas — que não são empregados do Supermercados Carone — tentavam conter o rapaz que buscava se evadir do local, pois a polícia havia sido acionada. Clientes que desconheciam o fato interpretaram a cena de forma errada acreditando que o suspeito estava sendo agredido, quando ele, em verdade, estava tentando se desvencilhar dos seguranças. O Supermercado Carone reitera sua política de absoluta intolerância a qualquer tipo de agressão ou violência.”

Em informativo divulgado posteriormente, a empresa diz que a tentativa de furto foi flagrada pelo circuito de videomonitoramento. Mas as imagens não foram divulgadas.

O informativo diz, entretanto, que "não houve agressão, apenas resistência" do homem à abordagem. “Nesse momento, além de resistir, inclusive chutando a porta, estava gritando muito, bem como agredindo os seguranças, alguns clientes se aproximaram e tomaram partido do acusado, ameaçando os seguranças para soltá-lo. Assim, antes mesmo da chegada da polícia, evitando maior tumulto, o rapaz foi liberado pelos terceirizados.”

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

A Polícia Civil informou, em nota, que não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional da Serra.

Já a Polícia Militar informou que, na tarde de sexta-feira (17), “o Ciodes recebeu uma informação anônima de que um indivíduo estava sendo agredido por seguranças de um supermercado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Militares foram ao local e em contato com um vigilante foram informados que um homem tentou furtar uma bicicleta. Ao presenciar a situação, tentou conter o suspeito, mas o indivíduo fugiu, tomando destino ignorado."

O vídeo, entretanto, não mostra fuga, apenas o homem sendo liberado. A polícia também não esclareceu se algum boletim de ocorrência pela suposta tentativa de furto foi registrada.

O QUE DIZ EMPRESA DE SEGURANCA

Uma representante da empresa de segurança Área Nobre, responsável pela vigilância do local, declarou que o vídeo enviado à empresa mostra que "a participação dos colaboradores foi de segurar o rapaz até que a polícia chegasse".

“Não vi nenhuma agressão. É isso que geralmente acontece, para a segurança também das outras pessoas. Não é da nossa índole e do nosso treinamento agredir alguém. A gente cuida do estacionamento. A polícia chegou na sequência. Posso assegurar que estamos no Espírito Santo há muitos anos e essa não é uma questão corriqueira. Costumamos cuidar dos veículos do estacionamento e aparentemente o rapaz tentou furtar a bicicleta de um cliente.”