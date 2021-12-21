Policial reage a assalto e atira contra suspeitos na Serra

TV Gazeta, o soldado relatou à Um soldado da Polícia Militar atirou contra suspeitos durante uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (20), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . O caso aconteceu por volta das 20h. Segundo a apuração da repórter Daniela Carla, da, o soldado relatou à Polícia Civil que foi até o bairro para visitar um parente.

Quando estava do lado de fora da casa do familiar, conversando com uma pessoa, três homens teriam chegado armados e um quarto estaria dentro de um carro esperando os três na esquina. O policial disse que os suspeitos pediram para que ele entregasse as chaves do carro dele. Afirmou ainda que, neste momento, sacou a arma e deu voz de prisão aos indivíduos.

Os homens teriam atirado contra o policial, que revidou, havendo uma troca de tiros. Os três indivíduos entraram no carro e fugiram. No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o soldado relatou não ter notado se um dos homens havia sido baleado.

Delegacia de Homicídios da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

HOMEM DÁ ENTRADA EM HOSPITAL

No relatório da Polícia Civil consta que, na noite desta segunda-feira (20), um homem, de 29 anos, deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves baleado com um tiro no peito.

Ele disse à polícia que foi vítima de bala perdida em uma troca de tiros entre bandidos rivais, quando andava pelo bairro Jardim Carapina, também na Serra.

Segundo informações da TV Gazeta, o homem baleado tem passagem pela polícia por receptação e havia saído da prisão há dois dias. O caso segue sob investigação na DHPP.

INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que a tentativa de assalto ao policial seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Já o caso do homem baleado será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A corporação informou que ninguém foi detido, até o momento, nas duas ocorrências. Segundo a Polícia Civil, os dois casos são isolados e não há ligação entre eles.