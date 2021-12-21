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Em flagrante

Jovem é preso após invadir casa e ameaçar ex-namorada de morte em Piúma

Adolescente estava fora de casa quando suspeito invadiu o local e lhe mandou fotos dele armado, além de colocar pertences dela — maquiagens, secador e outros — debaixo do chuveiro
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 dez 2021 às 19:13

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 19:13

Um jovem de 18 anos invadiu a casa da ex-namorada — uma adolescente de 17 anos, queimou as roupas dela e mandou fotos dele armado dizendo que a mataria e, em seguida, tiraria a própria vida. O suspeito foi preso em flagrante no Centro Piúma, no Sul do Estado, na manhã de segunda-feira (20), por uma equipe da delegacia do município.
Segundo a Polícia Civil, o motivo do crime pode estar relacionado ao término do relacionamento do casal, que aconteceu há um mês. Na madrugada de segunda-feira, a vítima, que havia passado o fim de semana fora de casa, recebeu diversas mensagens e fotos do suspeito, queimando as roupas dela e segurando um revólver calibre 38.
Ao chegar em casa, a adolescente encontrou a porta arrombada e o local revirado. O suspeito havia misturado a comida das panelas e da geladeira com as roupas, além de colocar maquiagens, secador e prancha alisadora (chapinha) da vítima debaixo do chuveiro.
Delegacia de Piúma
Equipe da Delegacia de Piúma prendeu o suspeito em flagrante Crédito: Sindipol/Divulgação
A delegada Rosane Cysneiros, contou que a mãe da adolescente foi à Delegacia de Piúma e registrou um boletim de ocorrência contra o jovem. “Ela relatou que a filha estava em um relacionamento extremamente abusivo e que já havia sido agredida diversas vezes”, disse.
A polícia realizou buscas na residência do suspeito e encontrou sete pedras de crack, uma bucha de maconha e uma bucha de haxixe. Em seguida, descobriram que o jovem estava na laje do imóvel, onde foi localizado. Ao voltarem, os policiais perceberam que alguns entorpecentes haviam sumido e, segundo a corporação, um tio do rapaz, um homem de 40 anos, seria o responsável por retirar o material do local. Já a arma, que o jovem de 18 anos afirmou ser falsa, foi encontrada no quarto dele, debaixo do travesseiro.
O suspeito e o tio dele foram encaminhados à Delegacia de Piúma. O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, invasão de domicílio, destruição de coisa alheia, qualificado por ter sido com substância inflamável, além de ameaça e tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado a um presídio.
O tio do jovem assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de favorecimento real, por atrapalhar as diligências. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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