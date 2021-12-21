Servidores de Vila Velha terão abono de até R$ 2 mil em janeiro

Servidores municipais de Vila Velha receberão um abono de até R$ 2 mil no mês de janeiro. Ao todo, serão contempladas 6.808 pessoas, entre funcionários administrativos, servidores da saúde e aposentados e pensionistas.
Todos os servidores receberão R$ 1.250 de abono, exceto os servidores da saúde que receberão R$ 2 mil. Eles terão acesso a um valor diferenciado devido o trabalho realizado no enfrentamento à Covid-19.
Segundo comunicado divulgado pela Prefeitura de Vila Velha, os professores da rede municipal não receberão esse recurso extra em janeiro, pois já foram contemplados com o abono salarial de R$ 5.200 neste mês de dezembro, pago em função de ajuste do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Modificações nas regras do Fundeb exigiram que o gasto com a remuneração dos professores passasse de 60% para 70%. Vila Velha vinha atuando com a média de 64%, o que permitiu conceder abono para os 3.885 professores para atingir a despesa mínima obrigatória com a folha do magistério.
Também a partir de janeiro, os servidores terão reajuste de 100% do auxílio alimentação, cujo valor passará de R$150 para R$300, um anúncio que já havia sido feito em outubro.