Cariacica também vai dar abono a todos os seus servidores. Saiba o valor

Todos os servidores da Prefeitura de Cariacica receberão o abono Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Cariacica também vai dar abono a todos os seus servidores, inclusive aposentados e pensionistas. O valor será de R$ 1 mil para todos os servidores, a partir de janeiro. Serão beneficiados cerca de 5 mil servidores.

A prefeitura também vai aumentar em 50% o valor do tíquete-alimentação, que sobe para R$ 300 (hoje é R$ 200). Em novembro, os professores que trabalham em sala de aula receberam R$ 5 mil de abono e mais R$ 3,5 mil de auxílio tecnológico. Este auxílio tecnológico foi concedido também aos demais profissionais de Educação.