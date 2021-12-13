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Leonel Ximenes

Cariacica também vai dar abono a todos os seus servidores. Saiba o valor

Professores do município receberam R$ 5 mil de bonificação em novembro

Públicado em 

13 dez 2021 às 09:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Todos os servidores da Prefeitura de Cariacica receberão o abono Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Cariacica também vai dar abono a todos os seus servidores, inclusive aposentados e pensionistas. O valor será de R$ 1 mil para todos os servidores, a partir de janeiro. Serão beneficiados cerca de 5 mil servidores.
A prefeitura também vai aumentar em 50% o valor do tíquete-alimentação, que sobe para R$ 300 (hoje é R$ 200). Em novembro, os professores que trabalham em sala de aula receberam R$ 5 mil de abono e mais R$ 3,5 mil de auxílio tecnológico. Este auxílio tecnológico foi concedido também aos demais profissionais de Educação.
O reajuste do tíquete beneficiará 6.850 servidores da prefeitura. Os projetos de lei que determinam o abono e o reajuste do auxílio-alimentação serão enviados à Câmara Municipal de Cariacica em janeiro de 2022. O reajuste valerá após a aprovação dos respectivos projetos de lei.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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