Vitória vai dar abono a todos os servidores municipais

Os 16.532 servidores da Prefeitura de Vitória receberão a abono Crédito: Carlos Alberto Silva

Não vai ficar ninguém de fora. Todos os servidores da Prefeitura de Vitória - inclusive inativos e pensionistas - vão receber um abono até a primeira quinzena janeiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), o prefeito Lorenzo Pazolini informou que o valor será de R$ 1 mil.

A coluna adianta: todos os 16.532 servidores públicos da Capital serão contemplados: 10.713 ativos, 4.721 aposentados e 1.098 pensionistas.

A prefeitura diz que o benefício só foi possível graças à redução de 50% no número de cargos comissionados e o que chama de “corte de privilégios”, que, segundo a PMV, resultaram em uma economia de aproximadamente R$ 100 milhões com a folha de pagamento somente em 2021, primeiro ano de mandato de Pazolini.

“Logo que assumimos, com o apoio da Câmara de Vereadores, fizemos um rigoroso ajuste fiscal e cortamos cargos comissionados e privilégios. Encerramos o ano podendo conceder abono e gratificações a todos os servidores, igualitariamente”, diz o prefeito.

E nesta quarta-feira (15), 4.798 servidores da Educação vão receber o bônus-desempenho da PMV, num total de R$ 13,5 milhões destinados a esse benefício.

Com a concessão do abono de fim de ano, a Prefeitura de Vitória segue os passos do governo do Estado e de muitas prefeituras que estão pagando o benefício, embora, na maior parte, apenas os profissionais da Educação sejam contemplados.