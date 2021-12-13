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Leonel Ximenes

Vitória vai dar abono a todos os servidores municipais

Até aposentados e pensionistas da PMV receberão o benefício da prefeitura em janeiro

Públicado em 

13 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Os 16.532 servidores da Prefeitura de Vitória receberão a abono  Crédito: Carlos Alberto Silva
Não vai ficar ninguém de fora. Todos os servidores da Prefeitura de Vitória - inclusive inativos e pensionistas - vão receber um abono até a primeira quinzena janeiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), o prefeito Lorenzo Pazolini informou que o valor será de R$ 1 mil.

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A coluna adianta: todos os 16.532 servidores públicos da Capital serão contemplados: 10.713 ativos, 4.721 aposentados e 1.098 pensionistas. 
A prefeitura diz que o benefício só foi possível graças à redução de 50% no número de cargos comissionados e o que chama de “corte de privilégios”, que, segundo a PMV, resultaram em uma economia de aproximadamente R$ 100 milhões com a folha de pagamento somente em 2021, primeiro ano de mandato de Pazolini.
“Logo que assumimos, com o apoio da Câmara de Vereadores, fizemos um rigoroso ajuste fiscal e cortamos cargos comissionados e privilégios. Encerramos o ano podendo conceder abono e gratificações a todos os servidores, igualitariamente”, diz o prefeito.
E nesta quarta-feira (15), 4.798 servidores da Educação vão receber o bônus-desempenho da PMV, num total de R$ 13,5 milhões destinados a esse benefício.

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Com a concessão do abono de fim de ano, a Prefeitura de Vitória segue os passos do governo do Estado e de muitas prefeituras que estão pagando o benefício, embora, na maior parte, apenas os profissionais da Educação sejam contemplados.
O governo do Estado, entretanto, além da Educação (valor de R$ 6,5 mil), também concedeu abono aos profissionais da saúde (até R$ 3 mil). No total, 24 mil servidores do Estado receberão o extra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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