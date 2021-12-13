Vitória vai dar abono de R$ 1.000 a todos os servidores municipais

Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, anunciou abono de R$ 1.000 para servidores Crédito: Vitor Jubini

R$ 1.000 a ser pago até a primeira quinzena de janeiro, em folha adicional. A informação foi divulgada pelo prefeito Lorenzo Pazolini nesta segunda-feira (13). Todos os 16.532 servidores da Prefeitura de Vitória - inclusive inativos e pensionistas - receberão um abono dea ser pago até a, em folha adicional. A informação foi divulgada pelo prefeito Lorenzo Pazolini nesta segunda-feira (13).

A prefeitura diz que o benefício, que custará aos cofres públicos cerca de R$ 17 milhões, só foi possível graças à redução de 50% no número de cargos comissionados e o que chama de “corte de privilégios”, que, segundo a PMV, resultaram em uma economia de aproximadamente R$ 100 milhões com a folha de pagamento somente em 2021, primeiro ano de mandato de Pazolini.

Saúde e outro à Educação, que já serão enviados ainda nesta semana e pagos neste mês de dezembro. E o terceiro PL, logo no início de janeiro, respeitando a Lei Complementar 173/2020, em sessão extraordinária, para todos os demais servidores. Para a concessão do abono, a Prefeitura de Vitória vai enviar três Projetos de Lei (PL) à Câmara Municipal . Um referente àe outro à, que já serão enviados ainda nesta semana e pagos neste mês de dezembro. E o terceiro PL, logo no início de janeiro, respeitando a Lei Complementar 173/2020, em sessão extraordinária, para todos os

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Além do abono, nesta quarta-feira (15), 4.798 servidores da Educação vão receber o bônus-desempenho da PMV, que pode chegar a 1,5 vezes o salário do servidor. Se o servidor recebe um salário de R$ 2 mil, por exemplo, o benefício poderá alcançar até R$ 3 mil.