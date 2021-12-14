Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: Arquivo/AG



Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) alertou os prefeitos e presidentes das câmaras dos 78 municípios do Estado de que eles não podem dar reajuste ou abono aos servidores no ano de 2021. O entendimento da Corte de Contas vale até mesmo para os benefícios aprovados neste ano, mas previstos para serem pagos no ano que vem.

A justificativa é baseada na Lei Complementar 173/2020 . Ela determina que, como contrapartida pelo socorro fiscal dado pelo governo federal aos Estados e municípios na pandemia, eles se comprometem a não aprovar nenhuma nova lei que aumente os gastos com servidores até 31 de dezembro de 2021.

Essa regra vale para reajuste salarial, mesmo que para repor inflação, e outros benefícios como abonos ou auxílios aos servidores. A exceção são os trabalhadores da Saúde e os professores da Educação Básica.



"Não é possível a edição de lei municipal e/ou estadual no ano de 2021, concedendo a revisão geral anual aos servidores, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal (CF), com vigência a partir do próximo ano, visto que essa proibição vale também para lei que for editada em 2021 para vigorar em 2022", diz parecer do TCES.

Também não pode haver mudança no plano de cargos e salários, seja para reestruturação de carreira ou de cargo isolado, que implique no aumento de despesa.

Segundo a Corte de Contas, os governos que desrespeitarem esse entendimento serão investigados e poderão responder por crime contra as finanças públicas.

EXCEÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE E DO MAGISTÉRIO

Your browser does not support the audio element. Cidades estão proibidas de dar abono geral a servidores em 2021, alerta TCES

O motivo, nesse caso, é a mudança na lei que regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Até 2020, 60% do recurso do fundo tinha que ser gasto com pagamento de pessoal. Esse percentual subiu para 70% em 2021.

Além disso, alterações na distribuição do dinheiro fez com que várias cidades do Estado ganhassem uma parcela maior de recursos neste ano.



ANÚNCIOS RECENTES

Em dezembro, cidades como Vitória, Cariacica e Fundão anunciaram abono a todos os servidores . Contudo, eles esclareceram que o projeto de lei que vai autorizar o gasto só será enviado ao legislativo municipal no ano que vem.

Nesses casos, a concessão do benefício corresponde com o entendimento do TCES, já que o novo gasto será criado após 31 de dezembro deste ano.