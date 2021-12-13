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Região Metropolitana

Prefeitura de Fundão vai dar abono de até R$ 6 mil para servidores

Abono para professores já foi aprovado pela Câmara Municipal e deve ser pago em dezembro. Município estuda benefício de até R$ 2 mil para outros servidores
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

13 dez 2021 às 20:01

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 20:01

Prefeitura municipal de Fundão
Prefeitura de Fundão vai conceder abono para servidores municipais Crédito: Bernardo Coutinho|Arquivo
Prefeitura de Fundão, na Região Metropolitana do Espírito Santo, vai conceder abono de até R$ 6 mil para professores Serão contemplados 247 funcionários efetivos e contratados. O benefício já foi aprovado pela Câmara Municipal e deve ser pago ainda este mês.
O município também estuda dar um abono de até R$ 2 mil para profissionais de saúde e até R$ 1.500 para servidores de outras áreas que recebem até R$ 4 mil. Segundo a prefeitura, as propostas vão ser enviadas para o Legislativo no início de janeiro, com previsão de pagamento em fevereiro de 2022.

Abonos previstos pela Prefeitura de Fundão

- Abono para servidores de educação (já aprovado): Benefício será de até R$ 6 mil e contemplará 247 professores em exercício. Já vai ser pago no mês de dezembro.
- Abono para servidores de saúde (em análise): Benefício será de até R$ 2 mil e contemplará 196 profissionais. Deverá ser pago em fevereiro.
- Abono para outros servidores (em análise): Benefício será de até R$ 1.500 mil e contemplará 388 profissionais de outras áreas que recebem até R$ 4 mil. Deverá ser pago em fevereiro.

Os abonos serão proporcionais ao mês de contratação em 2021, por isso, o valor pode variar entre os profissionais da mesma área. De acordo com a prefeitura,  196 servidores efetivos e contratados, ativos da área de Saúde, vão ser beneficiados. Além deles, outros 388 trabalhadores de outras áreas vão receber o benefício.

Correção

14/12/2021 - 5:12
Inicialmente, a Prefeitura de Fundão informou, de forma equivocada, que daria abono de até R$ 6 mil para todos os servidores de Educação efetivos e comissionados. Após a publicação da reportagem, o município corrigiu a informação e disse que o abono especial para a área de Educação contempla apenas os professores, contratados e efetivos, que estão na ativa.

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