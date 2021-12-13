Prefeitura de Fundão vai dar abono de até R$ 6 mil para servidores

- Abono para servidores de educação (já aprovado): Benefício será de até R$ 6 mil e contemplará 247 professores em exercício. Já vai ser pago no mês de dezembro.

- Abono para servidores de saúde (em análise): Benefício será de até R$ 2 mil e contemplará 196 profissionais. Deverá ser pago em fevereiro.

- Abono para outros servidores (em análise): Benefício será de até R$ 1.500 mil e contemplará 388 profissionais de outras áreas que recebem até R$ 4 mil. Deverá ser pago em fevereiro.