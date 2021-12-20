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Vídeo: ladrão invade e furta imobiliária na Praia da Costa, em Vila Velha

Crime aconteceu na madrugada de domingo (19). Câmeras de segurança flagraram toda a ação do criminoso

Publicado em 

20 dez 2021 às 12:48

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:48

Um ladrão invadiu e furtou bens de uma imobiliária localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, durante o final de semana. Os funcionários do estabelecimento só descobriram o crime na manhã desta segunda-feira (20), quando chegaram para trabalhar.
Câmeras de segurança flagraram toda a ação do homem, que invadiu a imobiliária na madrugada do domingo (19). Nas imagens, é possível ver que o homem anda pelos andares do prédio, vasculhando salas, armários e gavetas. Ele saiu do local levando computadores e carregadores.
Nenhum suspeito foi preso.
Com informações da TV Gazeta

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