Vídeo: ladrão invade e furta imobiliária na Praia da Costa, em Vila Velha

Um ladrão invadiu e furtou bens de uma imobiliária localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, durante o final de semana. Os funcionários do estabelecimento só descobriram o crime na manhã desta segunda-feira (20), quando chegaram para trabalhar.
Câmeras de segurança flagraram toda a ação do homem, que invadiu a imobiliária na madrugada do domingo (19). Nas imagens, é possível ver que o homem anda pelos andares do prédio, vasculhando salas, armários e gavetas. Ele saiu do local levando computadores e carregadores.
Nenhum suspeito foi preso.
Com informações da TV Gazeta