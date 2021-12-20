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Crime em Cariacica

Detento que teve saída temporária autorizada é morto no portão de casa no ES

Crime aconteceu no final da tarde deste domingo (19), em Tucum, Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o homem assassinado era presidiário, mas havia sido liberado para passar o Natal com familiares

Publicado em 

20 dez 2021 às 12:12

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:12

Carlos Augusto Almeida Nascimento, 26 anos, foi assassinado na porta de casa em Cariacica
Carlos Augusto Almeida Nascimento, 26 anos, foi assassinado na porta de casa em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros no portão de casa, neste domingo (19), no bairro Tucum, em Cariacica.
O crime aconteceu no final da tarde na Avenida dos Imigrantes. A vítima, identificada como Carlos Augusto Almeida Nascimento, foi assassinada com mais de 15 tiros.
Familiares de Carlos Augusto, que era conhecido na região como Carlinhos, não quiseram falar sobre o crime. No entanto, testemunhas contaram que Carlos estava saindo de casa quando, no portão, foi surpreendido pelos assassinos, que dispararam mais de 20 vezes contra ele.
Cápsulas ficaram espalhadas na cena do crime. A Polícia Militar informou que Carlos Augusto era detento do presídio de Viana. Ele estaria na casa de familiares depois de receber o benefício da saída temporária de Natal.
A polícia não soube informar qual era o tipo de crime que Carlos Augusto estava cumprindo no sistema prisional.
Depois dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo de Carlos Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações da TV Gazeta

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