Detento que teve saída temporária autorizada é morto no portão de casa no ES

Carlos Augusto Almeida Nascimento, 26 anos, foi assassinado na porta de casa em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros no portão de casa, neste domingo (19), no bairro Tucum, em Cariacica

O crime aconteceu no final da tarde na Avenida dos Imigrantes. A vítima, identificada como Carlos Augusto Almeida Nascimento, foi assassinada com mais de 15 tiros.

Familiares de Carlos Augusto, que era conhecido na região como Carlinhos, não quiseram falar sobre o crime. No entanto, testemunhas contaram que Carlos estava saindo de casa quando, no portão, foi surpreendido pelos assassinos, que dispararam mais de 20 vezes contra ele.

Cápsulas ficaram espalhadas na cena do crime. A Polícia Militar informou que Carlos Augusto era detento do presídio de Viana. Ele estaria na casa de familiares depois de receber o benefício da saída temporária de Natal.

A polícia não soube informar qual era o tipo de crime que Carlos Augusto estava cumprindo no sistema prisional.

Depois dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo de Carlos Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.