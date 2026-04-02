Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Associação de Moradores critica saída da OAB-ES do Centro de Vitória

Em carta aberta, entidade comunitária manifesta preocupação com o esvaziamento da região histórica da capital capixaba

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Perspectiva de como será a futura sede da seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Enseada do Suá
Perspectiva de como será a futura sede da OAB-ES na Enseada do Suá Crédito: Divulgação
A Associação de Moradores do Centro de Vitória divulgou uma carta aberta em que critica a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) por ter decidido deixar a sua sede, no Centro Histórico, para ocupar um imóvel cedido pelo governo do Estado na Enseada do Suá.
No documento, a associação comunitária destaca a importância da permanência da OAB no Centro da Capital como parte de sua trajetória institucional, bem como “elemento fundamental para a vitalidade urbana, a preservação da memória e o fortalecimento da vida pública na região".
A carta aberta da Associação de Moradores de Vitória à OAB-ES
A carta aberta da Associação de Moradores de Vitória à OAB-ES Crédito: Divulgação
A Associação de Moradores ressaltou também a necessidade de transparência quanto aos motivos da mudança e defende a ampliação do debate com a sociedade sobre os impactos dessa decisão da OAB-ES para a cidade.
“Não se trata de uma mudança trivial. Trata-se de uma decisão que toca diretamente a responsabilidade institucional com a preservação da memória, da história e do papel simbólico que a OAB-ES construiu ao longo de décadas no coração de Vitória”, afirma a associação, na carta assinada pelo seu presidente, Walace Bonicenha.
Sede da OAB-ES
Sede atual da OAB-ES no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
“Conforme a própria trajetória institucional registra, foi no Centro que a advocacia capixaba se estruturou, se fortaleceu e se afirmou como agente essencial à justiça e à democracia”, complementa.
Na carta, a Associação de Moradores do Centro de Vitória manifesta preocupação com o destino da região histórica da capital capixaba: “A eventual saída da OAB-ES do Centro de Vitória contribui para um processo já conhecido de esvaziamento institucional da região, fragilizando sua dinâmica urbana, econômica e social. O Centro Histórico não pode ser tratado como um espaço descartável, substituível por novas centralidades que ignoram o valor acumulado de sua história e de suas relações”.

VEREADORES TAMBÉM CRITICAM

Em discursos no plenário da Câmara de Vitória durante a sessão da última terça-feira (31), alguns vereadores também manifestaram insatisfação com a decisão da direção da OAB-ES de transferir sua sede do Centro Histórico para uma área nobre na Capital. Armandinho Fontoura (PL), Luiz Emanuel (Republicanos) e Dárcio Bracarense (PL) lideraram as críticas à seccional capixaba da Ordem.

A NOVA SEDE DA OAB-ES

O protocolo de intenção para a cessão da área onde será erguido a nova sede da entidade foi assinado pela presidente da OAB-ES, Erica Neves, e pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta segunda-feira (30), no Palácio Anchieta.
O terreno está localizado ao lado direito da subida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na mesma região onde ficam outros edifícios do Judiciário, como o do Tribunal de Justiça (TJES) e do Tribunal Regional do Trabalho.
O espaço tem aproximadamente 2,8 mil m² e estava vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e à Secretaria da Fazenda (Sefaz). De acordo com a OAB-ES, a localização foi pensada para reforçar a proposta de “ampliar a acessibilidade, fortalecer a integração institucional e dar mais eficiência ao atendimento prestado à advocacia e à sociedade”.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Os advogados do ES que terão 15% de aumento nos honorários

Cientista que atua na Ufes é nomeado conselheiro pelo papa Leão XIV

Em Vitória há 47 anos, tradicional loja Celga anuncia seu futuro

Lula sancionou: Festa da Penha agora é patrimônio cultural do país

A árvore que deitou, deitou, caiu e deixou saudade em Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória TJES Enseada do Suá Sefaz Advogado TRT OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados