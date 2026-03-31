Cientista que atua na Ufes é nomeado conselheiro pelo papa Leão XIV

Nobre é o único brasileiro nomeado pelo papa Leão XIV para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Crédito: Divulgação

O papa Leão XIV nomeou o pesquisador, cientista e climatologista Carlos Nobre como membro de um conselho sobre desenvolvimento humano do Vaticano. Cientista conhecido em todo o mundo, Nobre é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e diretor do Projeto Amazônia 4.0.

Nobre foi também diretor científico do Instituto de Estudos Climáticos da Ufes, projeto que está encerrado. Mas ele ainda atua no Núcleo de Pesquisa em Qualidade do Ar da universidade federal e como pesquisador na construção do Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas.

O cientista é o único brasileiro nomeado para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, órgão criado em 2016 pelo papa Francisco que trata de assuntos relacionados aos migrantes, refugiados, economia, trabalho e preservação da terra como “lar comum”.

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O professor é conhecido internacionalmente por suas pesquisas na área de clima e aquecimento global, com atuação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) até 2012.

Carlos Nobre Em resposta ao convite do papa “Estamos vivendo uma emergência climática que coloca todos nós em risco. O que está em jogo é o futuro da humanidade. Eu fico muito feliz em ver a mobilização da Igreja para incluir o meio ambiente nesse conselho e honrado com a escolha”

O climatologista também fez parte de uma equipe internacional de cientistas integrantes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007, pela atuação no alerta aos riscos do aquecimento global.

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O pesquisador é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT ). Desde o início de sua carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1983, ele está à frente dos estudos sobre a Amazônia e é uma referência mundial no tema.

O papa anunciou a nomeação de Nobre ao lado de outros líderes globais. A lista de novos membros inclui arcebispos, professores e diretores de organizações de países como México, Congo, Peru, Estados Unidos, Quênia e Suíça.

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