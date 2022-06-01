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Leonel Ximenes

Cientista que atua na Ufes chega aonde só o imperador D. Pedro II chegou

Pesquisador é o segundo brasileiro na história a fazer parte de uma das maiores instituições científicas do mundo, fundada no século XVII

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 16:55

Públicado em 

01 jun 2022 às 16:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlos Nobre:
Carlos Nobre: "É papel da ciência expor todos os riscos que corremos" Crédito: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Depois do imperador, um cientista da Ufes. Carlos Nobre, coordenador científico do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo (IEC-ES), foi eleito membro da Royal Society, prestigiada instituição britânica destinada à divulgação e promoção científica.
Nobre é o segundo brasileiro, junto com Dom Pedro II, a ser aceito como membro da instituição, que seleciona seus membros a partir das contribuições científicas nas mais diversas áreas do saber.

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O currículo de Carlos Nobre é notável. O cientista, um dos principais pesquisadores que estudam a Floresta Amazônica, as mudanças climáticas e o aquecimento global, recebeu diversos prêmios por sua atuação.
É um dos autores do Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), além de pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e diretor da Amazon Third Way Initiative/Projeto Amazônia 4.0, que busca aprimorar as cadeias produtivas da Amazônia de forma sustentável, com fábricas portáteis e altamente tecnológicas.
Em entrevista ao Jornal da USP, o professor diz que a escolha da Royal Society é fruto de sua trajetória de mais de 40 anos de estudo sobre o clima e a floresta: “E serve como um alerta aos riscos que a Amazônia vem correndo e aos riscos das mudanças climáticas para o Brasil”, destaca.

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O pesquisador avalia que o reconhecimento reforça o papel da ciência para reconduzir o Brasil em direção à sustentabilidade. “Não que estejamos vencendo esta guerra; está muito difícil. Mas é o papel da ciência, de expor todos os riscos que corremos com o desaparecimento das florestas, dos biomas brasileiros, com o aumento dos extremos climáticos e das queimadas. Tudo isso temos alertado, por décadas”, lembra o pesquisador, que formulou a hipótese de “savanização” da Amazônia, motivada pelo desmatamento.

INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA INGLESA FOI FUNDADA EM 1660

Fundada em 1660, a Royal Society é uma das mais antigas sociedades científicas do mundo. Neste ano, reconheceu 61 pessoas, sendo 51 como bolsistas, dez como membros estrangeiros e um bolsista honorário.
“Carlos Nobre se une como membro estrangeiro, reconhecido por seu trabalho sobre as interações biosfera-atmosfera, os impactos climáticos do desmatamento da Amazônia e sua liderança em programas que moldaram a ciência brasileira”, indica a nota da instituição. Apesar de ser o segundo brasileiro na lista, Nobre é o primeiro cientista, pois o então imperador do Brasil integra a lista, desde 1871, como membro da realeza.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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