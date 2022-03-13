Morre cãozinho Catatau, irmão do Estopinha capixaba

Um dos cãezinhos mais populares do Espírito Santo, Catatau, irmão do Estopinha capixaba, morreu neste domingo (13). O animal, de sete anos, ficou famoso devido às fotos e vídeos divertidos compartilhados por seu tutor nas redes sociais, em que reunia mais de 2 milhões de seguidores.
A morte do bichinho foi confirmada pelo tutor Ozeias Guimarães, que é morador de Cariacica, em vídeo postado nesta madrugada. Ozeias explicou que Catatau vinha sofrendo com problemas renais e precisou passar por uma cirurgia para remoção dos cálculos, após a qual sofreu uma parada cardiorrespitarória. Anteriormente, já havia sobrevivido à doença de carrapato, muitas vezes letal para os pets.
“Comunico inconsolável que meu filho Catatau me deixou precocemente depois de todos os esforços para salvá-lo. Meu filho chegou dentro de uma caixinha de sapato e nesses 7 anos foi como uma criança na minha vida”, escreveu Ozeias.
Em 2017, Ozeias relatou ao Gazeta Online, precursor de A Gazeta, que os animais estavam com ele desde pequenos e passaram por dificuldades para sobreviverem. "Essa raça costuma ter apenas dois por gestação. A mãe não os amamentava. Então, minha mãe batia ração com leite em pó e colocava na seringa", contou na ocasião.
Os cães foram dados por um ex-aluno e havia suspeitas de que não sobreviveriam. Estopinha e Catatau fazem companhia ao tutor em diversas situações e, inclusive, adoravam fazer trilhas. O companheirismo era tanto que até ensaio de Dia dos Pais já fizeram. Ozeais os ganhou após Foguinho, o antigo cão, morrer atropelado.
"Tinha levado o Estopinha para vê-lo", registou no vídeo publicado na madrugada deste domingo (13). "Parece que foi uma despedida."