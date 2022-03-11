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"Recomeço"

Vídeo: capixaba que fugiu da guerra na Ucrânia reencontra pets no Brasil

Lyarah Vojnovic chegou ao Brasil com o marido e os filhos no último dia 1°, mas apenas nesta quinta (10) conseguiu rever as três cadelinhas que precisou deixar no país invadido pela Rússia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 mar 2022 às 15:50

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:50

O voo da Força Aérea Brasileira com mais de 60 pessoas que conseguiram fugir da Ucrânia chegou ao Brasil na quinta-feira (10) e, na aeronave, também vieram animais de estimação. Entre os pets, estavam três cachorrinhas da capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, que aguardava com esperança uma chance de "recomeço" após precisar deixar a própria casa às pressas em Kiev e não ter a possibilidade de trazer Brisa, Raika e Kira, que fazem parte da família. "Minhas filhas. Mamãe ama vocês", escreveu Lyarah nas redes sociais.
As cadelinhas fizeram o trajeto Polônia-Brasil em uma avião da FAB que, além de ter ido buscar brasileiros, familiares e animais de estimação, levou ajuda humanitária ao país invadido pela Rússia. Desde que fugiu de casa e foi para um hotel da capital ucraniana, onde compartilhou nas redes sociais o desespero e o medo, a influenciadora digital não se encontrava com os pets.
O reencontro foi registrado nas redes sociais da capixaba na madrugada de quinta-feira. As cadelinhas, enfim, puderem sentir novamente o carinho dos tutores. "Deus abençoe o nosso recomeço", expressou Lyarah no Instagram.
Lyarah ao lado do marido com os pets que estavam na Ucrânia
Lyarah ao lado do marido com os pets que estavam na Ucrânia Crédito: @lyarah
À reportagem de A Gazeta, dias antes do reencontro, a capixaba relatou a dificuldade de ficar longe das três cadelinhas. Isso porque, no momento do bombardeio, a família precisou sair correndo de casa e deixou os animais com um amigo.
"Eu tenho o GPS, então onde elas estavam eu conseguia ver, acompanhei todo o trajeto. Foi um período muito angustiante, porque elas fazem parte da família, algo estava ficando para trás. Quando eu fiquei sabendo do voo, que a FAB ia permitir os animais, eu tentei entrar em contato com o Itamaraty"
Lyarah Vojnovic Barberan - Capixaba, em entravista na quarta-feira (9)
"Eu fico muito feliz por eles (governo brasileiro) terem feito isso, de poder trazer os animais, que são parte da família. Como a gente teve uma chance de um recomeço, eles (os pets) também merecem ter", disse.

REENCONTRO COM A FAMÍLIA APÓS DIAS NA GUERRA

A capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, influenciadora digital e mulher do jogador brasileiro Maycon, atleta do Shakhtar Donetsk, desembarcou em território brasileiro junto com a família na madrugada do dia 1º de março.
Vídeos do momento da chegada em um aeroporto de São Paulo foram compartilhados nas redes sociais pelo pai da influenciadora, o empresário esportivo Marcelo Vojnovic. Em um dos registros, é possível ver o reencontro emocionado entre pai e filha, que correm para se abraçar no momento do desembarque.
A influenciadora digital narrou ainda os momentos de desespero e fome durante a fuga da guerra no país, ao lado dos filhos pequenos. Ela conta que chegou a comer caroços de maçã para sobreviver.
Capixaba que fugiu da guerra na Ucrânia reencontra pets no Brasil

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