Vídeo: capixaba que fugiu da guerra na Ucrânia reencontra pets no Brasil

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As cadelinhas fizeram o trajeto Polônia-Brasil em uma avião da FAB que, além de ter ido buscar brasileiros, familiares e animais de estimação, levou ajuda humanitária ao país invadido pela Rússia. Desde que fugiu de casa e foi para um hotel da capital ucraniana, onde compartilhou nas redes sociais o desespero e o medo, a influenciadora digital não se encontrava com os pets.

O reencontro foi registrado nas redes sociais da capixaba na madrugada de quinta-feira. As cadelinhas, enfim, puderem sentir novamente o carinho dos tutores. "Deus abençoe o nosso recomeço", expressou Lyarah no Instagram.

Lyarah ao lado do marido com os pets que estavam na Ucrânia Crédito: @lyarah

À reportagem de A Gazeta, dias antes do reencontro, a capixaba relatou a dificuldade de ficar longe das três cadelinhas. Isso porque, no momento do bombardeio, a família precisou sair correndo de casa e deixou os animais com um amigo.

"Eu tenho o GPS, então onde elas estavam eu conseguia ver, acompanhei todo o trajeto. Foi um período muito angustiante, porque elas fazem parte da família, algo estava ficando para trás. Quando eu fiquei sabendo do voo, que a FAB ia permitir os animais, eu tentei entrar em contato com o Itamaraty" Lyarah Vojnovic Barberan - Capixaba, em entravista na quarta-feira (9)

"Eu fico muito feliz por eles (governo brasileiro) terem feito isso, de poder trazer os animais, que são parte da família. Como a gente teve uma chance de um recomeço, eles (os pets) também merecem ter", disse.

REENCONTRO COM A FAMÍLIA APÓS DIAS NA GUERRA

A capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, influenciadora digital e mulher do jogador brasileiro Maycon, atleta do Shakhtar Donetsk, desembarcou em território brasileiro junto com a família na madrugada do dia 1º de março.

Vídeos do momento da chegada em um aeroporto de São Paulo foram compartilhados nas redes sociais pelo pai da influenciadora, o empresário esportivo Marcelo Vojnovic. Em um dos registros, é possível ver o reencontro emocionado entre pai e filha, que correm para se abraçar no momento do desembarque.

A influenciadora digital narrou ainda os momentos de desespero e fome durante a fuga da guerra no país, ao lado dos filhos pequenos. Ela conta que chegou a comer caroços de maçã para sobreviver.