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Ucrânia

Zelenski fala em negociar diretamente com Putin e se diz aberto a concessões

Presidente da Ucrânia afirma que concessões não podem configurar uma "traição" ao país, mas que é possível ceder até certo ponto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2022 às 08:37

Publicado em 10 de Março de 2022 às 08:37

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 9, estar preparado para fazer concessões para terminar a guerra com a Rússia. Em entrevista ao jornal alemão Bild, Zelenski declarou que as concessões não podiam configurar uma "traição" ao país, mas que é possível ceder até certo ponto às exigências russas caso "o outro lado" decida se comprometer.
Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia.
Volodmir Zelenski, presidente da Ucrânia. Crédito: Reprodução/REUTERS
"Concessões podem ser feitas, mas não devem ser a traição do meu país. E o outro lado também deve estar preparado para se comprometer - é por isso que eles são chamados de concessões. Esta é a única maneira de sair desta situação", disse o presidente ucraniano.
A fala veio após um questionamento se a Ucrânia estaria disposta a reconhecer a região de Donbass como independente e a Crimeia parte da Rússia, duas das exigências do Kremlin para remover as tropas do território ucraniano.
Na véspera de um encontro entre os chanceleres da Rússia e da Ucrânia na Turquia, na primeira reunião entre a cúpula da diplomacia dos dois países, Zelenski disse ainda que apenas com uma conversa direta entre ele e Vladimir Putin o conflito pode ser encerrado. "Ainda não podemos falar sobre os detalhes. Ainda não tivemos contato direto entre os presidentes. Somente após as conversas diretas entre os dois presidentes podemos acabar com essa guerra", concluiu.

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