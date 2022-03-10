Zelenski fala em negociar diretamente com Putin e se diz aberto a concessões

O presidente da Ucrânia , Volodmir Zelenski, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 9, estar preparado para fazer concessões para terminar a guerra com a Rússia . Em entrevista ao jornal alemão Bild, Zelenski declarou que as concessões não podiam configurar uma "traição" ao país, mas que é possível ceder até certo ponto às exigências russas caso "o outro lado" decida se comprometer.

Volodmir Zelenski, presidente da Ucrânia. Crédito: Reprodução/REUTERS

"Concessões podem ser feitas, mas não devem ser a traição do meu país. E o outro lado também deve estar preparado para se comprometer - é por isso que eles são chamados de concessões. Esta é a única maneira de sair desta situação", disse o presidente ucraniano.

A fala veio após um questionamento se a Ucrânia estaria disposta a reconhecer a região de Donbass como independente e a Crimeia parte da Rússia, duas das exigências do Kremlin para remover as tropas do território ucraniano.