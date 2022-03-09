Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ataque russo atinge hospital infantil na Ucrânia; há crianças sob destroços
Guerra

Ataque russo atinge hospital infantil na Ucrânia; há crianças sob destroços

Autoridades locais chamaram o ofensiva de "atrocidade" e "colossal". Número de mortos e feridos está sendo levantado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2022 às 15:58

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:58

Funcionários e voluntários de emergência ucranianos carregam uma mulher grávida ferida da maternidade danificada pelo bombardeio em Mariupol, na Ucrânia, nesta quarta-feira (9)
Funcionários e voluntários carregam uma mulher grávida ferida da maternidade danificada pelo bombardeio Crédito: EVGENIY MALOLETKA/AP/ESTADÃO CONTEÚDO
Um ataque da Rússia danificou gravemente um hospital infantil e maternidade na cidade portuária sitiada de Mariupol, na Ucrânia, disseram autoridades ucranianas nesta quarta-feira (9). O presidente do país, Volodymyr Zelensky, escreveu no Twitter que havia "pessoas, crianças sob os destroços" do hospital e chamou o ataque de "atrocidade".
As autoridades disseram que estão tentando estabelecer quantas pessoas foram mortas ou feridas.
O conselho da cidade de Mariupol informou, em perfil na rede social, que o dano foi "colossal".
Enquanto isso, civis que tentavam escapar do subúrbio de Irpin, em Kiev, foram forçados a atravessar pranchas de madeira escorregadias de uma ponte improvisada, porque os ucranianos explodiram o vão de concreto para Kiev dias atrás para retardar o avanço russo.

Veja Também

Guerra na Ucrânia: Rússia anuncia novo cessar-fogo para evacuação de civis

Rússia apresenta lista de condições para encerrar guerra na Ucrânia

Guerra entre Ucrânia e Rússia tem dia de forte movimentação diplomática

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Núcleo ag Agências Núcleo Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados