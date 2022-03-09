Ataque russo atinge hospital infantil na Ucrânia; há crianças sob destroços

O conselho da cidade de Mariupol informou, em perfil na rede social, que o dano foi "colossal".

Enquanto isso, civis que tentavam escapar do subúrbio de Irpin, em Kiev, foram forçados a atravessar pranchas de madeira escorregadias de uma ponte improvisada, porque os ucranianos explodiram o vão de concreto para Kiev dias atrás para retardar o avanço russo.