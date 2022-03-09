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Invasão russa

Capixaba que fugiu da guerra vai rever pets que ficaram na Ucrânia

Animais da influenciadora digital Lyarah Vojnovic Barberan estão em avião da FAB que deixou a Polônia na tarde desta quarta (9) com previsão de chegar ao Brasil nesta quinta (10)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 mar 2022 às 20:51

Publicado em 09 de Março de 2022 às 20:51

A embaixadora Olena Vladyka ajudou a resgatar os cachorros de Lyarah
A embaixadora Olena Vladyka ajudou a resgatar os cachorros de Lyarah Crédito: Instagram @amigoemkyiv
guerra na Ucrânia tem ficado cada vez mais distante para a família da capixaba Lyarah Vojnovic Barberan. Após fugir de Kiev, cidade onde morava e precisou ficar ao menos dois dias sem poder sair de um hotel, a influenciadora digital, o marido e os dois filhos do casal vivem a expectativa de reencontrar os três cachorros da família que ficaram no país invadido. A previsão é de que os pets cheguem ao Brasil nesta quinta-feira (10), em uma aeronave da Força Aérea Brasileira que foi à Polônia buscar um grupo com mais de 40 brasileiros.
Jair Bolsonaro disse que o avião da FAB deixou Varsóvia, capital da Polônia, na tarde desta quarta-feira (9) em direção a Brasília. Segundo publicação do presidente em redes sociais, no voo há 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Entre os passageiros, 14 são crianças. Na tripulação, há ainda oito cachorros e dois gatos.
A capixaba Lyarah com o marido, o filho e um dos cachorros
A capixaba Lyarah com o marido, o filho e um dos cachorros Crédito: Instagram @lyarah
Com a saída de casa às pressas após o início da invasão russa, não foi possível trazer os animais para o Brasil no dia 1º de março, quando Lyarah, o marido Maycon, os filhos do casal e os sogros dela chegaram da Ucrânia. A família passou por momentos de desespero até a volta para casa.
Para sair da área de conflito, os brasileiros precisaram dormir em locais compartilhados em hotel, pegar trem, ônibus e avião até chegarem ao Brasil. Nas redes sociais, Lyarah mostrou o desespero do grupo enquanto ainda estava na Ucrânia. Com parte da família ainda em risco, a capixaba segue na vontade de reencontrar seus pets. "Não vejo a hora de rever minhas filhas!", escreveu em rede social.
A aeronave, um KC-390 Millennium, deixou Brasília no último domingo (6), levando doações para a Ucrânia: 9 toneladas de alimentos de alto teor nutritivo; 50 purificadores de água; meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos.

FAB enviou aeronave para resgatar brasileiros e animais de estimação

Bolsonaro, que tem evitado criticar diretamente a Rússia, comentou ainda com os repatriados sobre a guerra: "A gente lamenta o ocorrido, torce pela paz. Tenho meus limites e isso está acontecendo aí atrapalha o mundo todo."

A AVENTURA DE BRISA, RAIKA E KIRA

As cadelinhas que ficaram na Ucrânia são Brisa, de três anos, Raika, de nove meses e Kira, de três meses. Lyarah contou que, assim que os bombardeios tiveram início, eles começaram a preparar as malas para deixar a cidade. Os animais tiveram que ser deixados para trás, mas Lyarah tratou de fazer vasilhas com água e ração para que eles não passassem fome e sede, até que um amigo da família dela as resgatasse.
"Eu optei por deixá-las, já que elas estavam seguras na casa do nosso amigo. Elas foram para uma cidade mais pro oeste da Ucrânia, em uma casa de campo. Depois, consegui que uma pessoa que tivesse fazendo esse trabalho pegasse as cachorras e levasse para Lviv, onde um ônibus levaria os brasileiros para a Polônia", contou.
Segundo Lyarah, uma das cadelas, de raça Staffordshire, não poderia ser levada dentro do avião. Por isso, ela recorreu à ajuda do consulado do Brasil da Ucrânia para tentar a liberação. A partir disso, ela conseguiu encontrar uma empresa que fazia o transporte de animais de estimação e contratou os serviços.
"Eu tenho o gps, então onde elas estavam eu conseguia ver, acompanhei todo o trajeto. Foi um período muito angustiante, porque elas fazem parte da família, algo estava ficando para trás. Logo quando eu fiquei sabendo do voo, que a FAB ia permitir os animais, eu tentei entrar em contato com o Itamaraty. Eles disseram que eu teria que entrar em contato com o consulado da Ucrânia, então eu entrei em contato com o André, do consulado. Ele me disse que seria com outra pessoa e me passou o contato do diplomata, Lucas, que me ajudou muito. Ele me passou o contato de uma empresa que traz cachorros para o Brasil", relatou.
Lyarah acrescentou que Kira, Brisa e Raika foram então levadas para um hotel em Lviv e, em seguida, para a Polônia, permanecendo em um hotel junto com outros brasileiros que também aguardavam para sair do país. Ela contou que o reecontro com os pets acontecerá mais em breve do que o esperado.
"A gente estava programando para elas chegarem dia 14 e, graças a Deus, amanhã elas já estarão no Brasil. Eu fico muito feliz por eles terem feito isso, de poder trazer os animais, que são parte da família. Como a gente teve uma chance de um recomeço, eles também merecem ter", completou a influencer capixaba.

REENCONTRO COM A FAMÍLIA APÓS DIAS NA GUERRA

A capixaba Lyarah Vojnovic Barberan, influenciadora digital e mulher do jogador brasileiro Maycon, atleta do Shakhtar Donetsk, desembarcou em território brasileiro junto com a família na madrugada do dia 1º de março.
Vídeos do momento da chegada em um aeroporto de São Paulo foram compartilhados nas redes sociais pelo pai da influenciadora, o empresário esportivo Marcelo Vojnovic. Em um dos registros, é possível ver o reencontro emocionado entre pai e filha, que correm para se abraçar no momento do desembarque.
A influenciadora narrou ainda os momentos de desespero e fome durante a fuga da guerra no país, ao lado dos filhos pequenos. Ela conta que chegou a comer caroços de maçã para sobreviver.
Com informações de Folhapress
Capixaba que fugiu da guerra vai rever pets que ficaram na Ucrânia

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