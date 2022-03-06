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Guerra na Europa

Bolsonaro autoriza FAB a trazer animais de estimação de brasileiros na Ucrânia

A autorização ocorreu depois que uma brasileira publicou vídeos nas redes sociais em que pede, com a voz embargada, ajuda para que seu cão também fosse resgatado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2022 às 10:10

Publicado em 06 de Março de 2022 às 10:10

O presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia dias antes da invasão à Ucrânia
O presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia dias antes da invasão à Ucrânia Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou nesta sexta-feira (4) que a FAB (Força Aérea Brasileira) trouxesse junto dos brasileiros repatriados da Ucrânia seus animais de estimação.
A autorização ocorreu depois que uma brasileira publicou vídeos nas redes sociais em que pede, com a voz embargada, ajuda para que seu cão também fosse resgatado.

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Inicialmente, segundo a brasileira, a FAB havia dito que ela não poderia embarcar com o cachorro no avião da Força por restrições relativas ao porte do animal e a falta de papéis específicos com autorização.
O vídeo foi compartilhado pela influenciadora e ativista da causa animal Luisa Mell, que também se juntou ao apelo nas redes sociais e comemorou quando a autorização foi concedida.

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