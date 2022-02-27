Ucrânia x Rússia: Bolsonaro diz que Brasil manterá posição neutra

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Correção A primeira versão desta matéria, publicada com o título Ucrânia: Bolsonaro diz ter avisado Putin sobre posição neutra do Brasil, estava errada. Informações de agência inicialmente traziam que o presidente brasileiro havia ligado para o mandatário russo. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores negou o fato e disse que Bolsonaro havia informado na entrevista coletiva detalhes sobre a conversa com Putin quando esteve na Rússia há algumas semanas. A informação foi corrigida.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu durante entrevista coletiva neste domingo (27) uma posição neutra do Brasil diante da guerra na Ucrânia provocada pela Rússia. Segundo Bolsonaro, o governo brasileiro deve ter "cautela" em relação ao conflito

"Nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso, que é grave, ninguém é favorável a guerra em nenhum lugar do mundo, trazer problemas gravíssimos para toda a humanidade e para nosso país também, que está nesse contexto", afirmou.

A declaração foi dada no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o presidente e sua comitiva estão hospedados no feriado de carnaval.

Ao ser questionado sobre os impactos do conflito sobre os preços dos combustíveis, Bolsonaro afirmou que o aumento no barril do petróleo afeta todos os países. "A paz é o melhor caminho para que nós fiquemos livre de uma alta considerada no preço dos combustíveis. Nós e o mundo todo."

Presidente Jair Bolsonaro em coletiva neste domingo Crédito: Reprodução/Governo Federal

Bolsonaro defende exploração de fertilizantes em terras indígenas

Durante a entrevista, Bolsonaro defendeu a exploração de fertilizantes e produção de energia em terras indígenas. Segundo o presidente, com o conflito no leste europeu, cai a produtividade de fertilizantes no país, e regiões como a foz do Rio Madeira, uma reserva indígena, poderia suprir essa demanda.

O presidente criticou então a quantidade de demarcações de terras indígenas existem no país ele "o Brasil foi em parte inviabilizado no passado com a indústria da demarcação de terras indígenas"

"Nós temos fertilizante no Brasil, na foz do Rio Madeira, temos potássio em abundância, mas é uma reserva indígena, porque não exploramos isso daí", disse. O presidente criticou o novo marco temporal, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). "Vamos supor que esse novo marco temporal seja reconhecido, o somatório dessas áreas que surgiram no equivalem a uma região sul" "nós eliminaremos da possibilidade de agricultura funcionar outra área do tamanho do Estado de São Paulo, nós trazemos problemas para nós mesmos".

Durante a coletiva de imprensa, ao comentar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o presidente afirmou que não entraria no mérito sobre os motivos que levaram ao embate e disse que busca apenas a paz nessa questão. Bolsonaro declarou ainda que quase a totalidade da população da região da Ucrânia era favorável à independência das regiões de Donetsk e Luhansk.