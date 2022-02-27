Guerra na Ucrânia: aviões russos são banidos do espaço aéreo da União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em pronunciamento que o bloco europeu está fechando o espaço aéreo para aeronaves russas em retaliação à invasão da Ucrânia pelo país.
A medida em conjunto pelos 27 países do bloco já era esperada, após pedido pela adoção da restrição por alguns países como a Dinamarca.
Desde o último sábado, países do bloco europeu estavam adotando restrições semelhantes, individualmente. França, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Itália, Holanda e Áustria, Alemanha, Lituânia, Letônia, Estônia, Irlanda, Eslovênia, Bulgária, República Checa, Polônia e Romênia haviam anunciado anteriormente que fechariam seus espaços aéreos para companhias russas.
A companhia Air France também havia anunciado estava suspendendo voos de e para a Rússia por razões de segurança.