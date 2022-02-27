Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Guerra na Ucrânia: aviões russos são banidos do espaço aéreo da União Europeia
Conflito europeu

Guerra na Ucrânia: aviões russos são banidos do espaço aéreo da União Europeia

Medida foi tomada em conjunto com 27 países do bloco. Algumas nações já estavam adotando restrições por conta do ataque aos ucranianos

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2022 às 17:11
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em pronunciamento que o bloco europeu está fechando o espaço aéreo para aeronaves russas em retaliação à invasão da Ucrânia pelo país.
A medida em conjunto pelos 27 países do bloco já era esperada, após pedido pela adoção da restrição por alguns países como a Dinamarca.
Desde o último sábado, países do bloco europeu estavam adotando restrições semelhantes, individualmente. França, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Itália, Holanda e Áustria, Alemanha, Lituânia, Letônia, Estônia, Irlanda, Eslovênia, Bulgária, República Checa, Polônia e Romênia haviam anunciado anteriormente que fechariam seus espaços aéreos para companhias russas.
A companhia Air France também havia anunciado estava suspendendo voos de e para a Rússia por razões de segurança.
Rescuers work at the crash site of the Ukrainian Armed Forces' Antonov aircraft, which, according to the State Emergency Service, was shot down in Kyiv region, Ukraine, in this handout picture released February 24, 2022.
Equipes de resgate trabalham no local do acidente da aeronave Antonov das Forças Armadas da Ucrânia, que, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado, foi abatido na região de Kiev, na Ucrânia Crédito: Reuters/Folhapress

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maior avião do mundo é destruído durante ataque russo na Ucrânia

Elon Musk oferece internet via satélite à Ucrânia invadida pela Rússia

Belarus pode se juntar à Rússia contra a Ucrânia nas próximas 72 horas

Comissão Europeia quer responsabilizar e punir Putin por ataques

Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar inflação e PIB no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guerra rússia Europa Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar
Imagem de destaque
Nativos acanhados: 5 signos mais tímidos do zodíaco
Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados