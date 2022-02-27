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Guerra na Europa

Belarus pode se juntar à Rússia contra a Ucrânia nas próximas 72 horas

As informações são do departamento de inteligência do país alvo dos ataques russos. Possível união contra os ucranianos preocupa

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 13:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2022 às 13:39
O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou que, de acordo com informações da Inteligência do país, nas próximas 72 horas, Belarus pode se juntar à Rússia na ofensiva contra a Ucrânia.
"Estamos em guerra e nossa capital está sofrendo ataques. Acho que Ucrânia não tem medo de Rússia elevar a voz. Rússia está na mesma posições (geográficas) que estavam e levando perdas pesadas. Por isso estamos preocupados com a entrada de outro país nessa agressão com o apoio de Belarus contra Ucrânia", disse Tkach em coletiva de imprensa realizada neste domingo em Brasília.
Soldados ucranianos são vistos após ataque em uma das ruas de Kiev, capital da Ucrânia
Soldados ucranianos são vistos após ataque em uma das ruas de Kiev, capital da Ucrânia Crédito: Efrem Lukatsy/AP/Estadão Conteúdo
Segundo ele, até o momento foram abatidas 27 aeronaves russas, 26 helicópteros, 146 tanques, 706 veículos blindados, 49 peças de artilharia, 1 sistema antimíssil antiaéreo, 30 automóveis. Cerca de 4,3 mil soldados russos foram mortos e mais de 200 presos, segundo ele. "As tropas russas estão sofrendo perdas pesadas. As tropas de invasão seguem violando as leis de guerra. Se deixar o Putin fazer o que ele quer, ele nunca para", disse.
De acordo com Tkach, a Ucrânia continuará lutando. "Continuaremos lutando porque é uma luta pelos valores democráticos, pelo sistema de segurança internacional criado depois da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma ameaça à ordem mundial e não apenas à Ucrânia", afirmou. Tkach destacou também que a Ucrânia condena as prisões de manifestantes pacíficos que participaram de protestos em mais de 50 cidades do país contrários à invasão da Ucrânia. "É uma decisão insana", apontou
Conforme informações do Ministério da Saúde da Ucrânia, repassadas por Tkach, até o momento mais de 210 ucranianos morreram e mais de 1,10 mil ficaram feridos em virtude do conflito.

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