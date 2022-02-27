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Restauração bilionária

Maior avião do mundo é destruído durante ataque russo na Ucrânia

Antonov AN-225 Mriya, que era usado para transporte de carga, foi atingido e pegou fogo em solo durante combates entre forças russas e ucranianas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2022 às 16:10
Antonov-225 Mriya foi queimado em um ataque à Ucrânia pela Rússia
Antonov-225 Mriya foi queimado em um ataque à Ucrânia pela Rússia Crédito: Antonov Airlines/YouTube/Reprodução
SÃO PAULO - O chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, lamentou neste domingo (27) a destruição do Antonov AN-225 Mriya, o maior avião do mundo. A aeronave usada para transporte de carga foi atingida e pegou fogo em solo durante combates entre forças russas e ucranianas pelo controle do aeroporto de Hostomel, a noroeste da capital Kiev.
"A Rússia pode ter destruído o Mriya, mas eles nunca serão capazes de destruir nosso sonho de um Estado europeu democrático, forte e livre. Nós vamos prevalecer", escreveu Kuleba em suas redes sociais.
De acordo com a fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom, a restauração do Mriya custaria pelo menos US$ 3 bilhões (R$ 15,4 bilhões) e levaria "muito tempo".
O Antonov tinha 84 metros de comprimento, pesava 285 toneladas, quando sem carga, e podia decolar com carregamento de até 250 toneladas.

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