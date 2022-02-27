Elon Musk oferece internet via satélite à Ucrânia invadida pela Rússia

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O biilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, anunciou que vai colocar os serviços de internet via satélite da Starlink à disposição da Ucrânia , que vive nos últimos dias uma sangrenta batalha, após ser invadida pela Rússia. Segundo o empresário, suas organizações vão enviar terminais ao país ucraniano para permitir a conectividade banda larga e ajudar essa nação contra os ataques.

A informação veio após o magnata ser criticado pelo vice-primeiro ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, por estar preocupado com a colonização espacial no momento em que os russos massacram os ucranianos.

“Enquanto você tenta colonizar Marte - a Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso do espaço - foguetes russos atacam a população civil ucraniana!”, escreveu o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Em resposta à autoridade do país atacado, o bilionário disse que "o serviço da Starlink está ativo agora na Ucrânia. Mais terminais a caminho”. A troca de comunicação entre eles ocorreu pelo Twitter.

Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla Crédito: Reuters/Folhapress

Blake Lively e Ryan Reynolds vão doar até R$ 5 mi para refugiados ucranianos

O casal de atores Blake Lively e Ryan Reynolds resolveu se engajar com a ajuda humanitária dedicada aos refugiados ucranianos. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), 368 mil pessoas já saíram do país europeu desde a invasão russa ao país, ocorrida na última quinta-feira (24).

Os atores anunciaram em seus perfis nas redes sociais que, em uma tentativa de motivar os seguidores a ajudarem os ucranianos, eles iriam combinar as doações em até US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). No Twitter, os dois retuitaram a publicação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados dos EUA, que informava o compromisso deles.

"Em 48 horas, inúmeros ucranianos foram forçados a fugir de suas casas e ir para países vizinhos. Eles precisam de proteção. Quando você doar, nós igualaremos até US$ 1 milhão, criando o dobro do suporte", escreveu o protagonista de Deadpool.

Dessa forma, a cada valor doado, os atores garantem que vão combinar e duplicar o que foi contribuído. Então, se alguém doar US$ 1, eles também vão doar US$ 1.

Além de Lively e Reynolds, outros famosos também criticaram a guerra na Ucrânia. A atriz Hayden Panettiere, 32, chamou de "vergonha absoluta" o ataque russo à Ucrânia e afirmou que está rezando por sua família e amigos no país europeu, e que gostaria de estar lá para lutar com eles. Já o ator Sean Penn, 61, que está gravando um documentário no país, definiu a guerra como um "erro brutal" e se solidarizou pelo momento que os ucranianos estão passando.