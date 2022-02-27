Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Elon Musk oferece internet via satélite à Ucrânia invadida pela Rússia
Invasão russa

Elon Musk oferece internet via satélite à Ucrânia invadida pela Rússia

Além de terem alguns terminais ativos, a Starlink está enviando outros para o país, que desde a semana passada está em guerra

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2022 às 15:13
O biilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, anunciou que vai colocar os serviços de internet via satélite da Starlink à disposição da Ucrânia, que vive nos últimos dias uma sangrenta batalha, após ser invadida pela Rússia. Segundo o empresário, suas organizações vão enviar terminais ao país ucraniano para permitir a conectividade banda larga e ajudar essa nação contra os ataques.
A informação veio após o magnata ser criticado pelo vice-primeiro ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, por estar preocupado com a colonização espacial no momento em que os russos massacram os ucranianos.
“Enquanto você tenta colonizar Marte - a Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso do espaço - foguetes russos atacam a população civil ucraniana!”, escreveu o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov.
Em resposta à autoridade do país atacado, o bilionário disse que "o serviço da Starlink está ativo agora na Ucrânia. Mais terminais a caminho”. A troca de comunicação entre eles ocorreu pelo Twitter.
Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla
Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla Crédito: Reuters/Folhapress

Blake Lively e Ryan Reynolds vão doar até R$ 5 mi para refugiados ucranianos

O casal de atores Blake Lively e Ryan Reynolds resolveu se engajar com a ajuda humanitária dedicada aos refugiados ucranianos. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), 368 mil pessoas já saíram do país europeu desde a invasão russa ao país, ocorrida na última quinta-feira (24).
Os atores anunciaram em seus perfis nas redes sociais que, em uma tentativa de motivar os seguidores a ajudarem os ucranianos, eles iriam combinar as doações em até US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). No Twitter, os dois retuitaram a publicação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados dos EUA, que informava o compromisso deles.
"Em 48 horas, inúmeros ucranianos foram forçados a fugir de suas casas e ir para países vizinhos. Eles precisam de proteção. Quando você doar, nós igualaremos até US$ 1 milhão, criando o dobro do suporte", escreveu o protagonista de Deadpool.
Dessa forma, a cada valor doado, os atores garantem que vão combinar e duplicar o que foi contribuído. Então, se alguém doar US$ 1, eles também vão doar US$ 1.
Além de Lively e Reynolds, outros famosos também criticaram a guerra na Ucrânia. A atriz Hayden Panettiere, 32, chamou de "vergonha absoluta" o ataque russo à Ucrânia e afirmou que está rezando por sua família e amigos no país europeu, e que gostaria de estar lá para lutar com eles. Já o ator Sean Penn, 61, que está gravando um documentário no país, definiu a guerra como um "erro brutal" e se solidarizou pelo momento que os ucranianos estão passando.
Também já se pronunciaram o ator Mark Ruffalo, o cantor The Weeknd e artistas brasileiros como Marcos Pasquim, Luciano Huck, Marcos Mion, Zélia Duncan, Thammy Miranda e Giovanna Ewbank.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Belarus pode se juntar à Rússia contra a Ucrânia nas próximas 72 horas

Comissão Europeia quer responsabilizar e punir Putin por ataques

Putin põe equipes de armas nucleares em alerta máximo

Ucrânia aceita negociar com Rússia depois de aumento da pressão militar de Putin

Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar inflação e PIB no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito rússia Europa Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Plenário do Senado Federal, em Brasília
Senado aprova criação de cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher
Moradores dizem que a água suja vem de uma manilha que deságua na Praia da Guarderia
Vitória vai multar 8 imóveis na Praia do Canto por falta de ligação à rede de esgoto
Imagem de destaque
Quiche vegetariana: 3 receitas práticas e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados