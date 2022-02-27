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Fifa pune a Rússia por ter entrado em guerra com a Ucrânia

Jogos de competições internacionais que envolvam a nação russa e seus clubes não poderão ser disputados no país. Seleção deverá competir sob o nome União de Futebol da Rússia.

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:27

Publicado em 

27 fev 2022 às 17:27
SÃO PAULO - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou neste domingo (27) punições à Rússia devido à invasão da Ucrânia.
Jogos de competições internacionais que envolvam a Rússia ou seus clubes não poderão ser disputados no país e a Rússia deverá competir sob o nome União de Futebol da Rússia. A federação também determinou que o hino do país não poderá ser tocado e sua bandeira, exibida.
As medidas são semelhantes ao pedido que o COI (Comitê Olímpico Internacional) fez a federações nacionais.
Em comunicado, a Fifa afirma que "gostaria de reiterar sua condenação ao uso da força pela Rússia na invasão da Ucrânia. A violência nunca é uma solução e a Fifa expressa sua mais profunda solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo que está acontecendo na Ucrânia".
"Em relação às próximas eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa 2022, a Fifa tomou nota das posições expressas nas mídias sociais pela Federação Polonesa de Futebol, a Associação de Futebol da República Tcheca e a Federação Sueca de Futebol e já dialogou com todos os essas associações de futebol. A Fifa permanecerá em contato próximo para buscar soluções adequadas e aceitáveis em conjunto."
O presidente da Federação Polonesa de Futebol criticou as medidas anunciadas pela Fifa e disse considerá-las "totalmente inaceitáveis". "Não estamos interessados em participar desse jogo de aparências. Nossa postura permanece a mesma: a Seleção Polonesa NÃO JOGARÁ com a Rússia, não importa qual seja o nome da equipe", escreveu no Twitter.
O corpo de um militar coberto de neve ao lado de um veículo militar russo lançador de foguetes destruído nos arredores de Kharkiv, na Ucrânia, nesta sexta-feira (25/02)
O corpo de um militar coberto de neve ao lado de um veículo militar russo lançador de foguetes destruído nos arredores de Kharkiv, na Ucrânia, nesta sexta-feira (25/02) Crédito: Vadim Ghirda/AP/Agência Estado

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