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Operação em Vitória

Três suspeitos de assassinatos em Aracruz e Vitória são presos

Ação das forças de segurança do Espírito Santo acontece durante a manhã desta terça-feira (22) no Morro do Jaburu, na Capital
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mar 2022 às 08:17

Publicado em 22 de Março de 2022 às 08:17

A polícia apreendeu armas, drogas e rádios comunicadores em operação em Vitória nesta terça (22)
A polícia apreendeu armas, drogas e rádios comunicadores em operação em Vitória nesta terça (22) Crédito: Fabrício Christ
Três suspeitos de assassinatos em Vitória e em Aracruz, município na Região Norte do Estado, foram presos durante uma operação policial que acontece na manhã desta terça-feira (22), no Morro do Jaburu, na Capital. Drogas, rádios comunicadores e armas foram apreendidos.
Um dos suspeitos presos é apontado como um dos autores de um duplo homicídio que aconteceu em Aracruz no dia 10 de janeiro deste ano. Na ocasião, dois homens foram encontrados mortos com várias marcas de tiro em uma plantação de café no bairro Jacupemba
Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o suspeito é integrante do tráfico de drogas do Morro do Jaburu.
"Foi um duplo homicídio que ocorreu em Aracruz no início deste ano, onde dois indivíduos que integram o tráfico de drogas do Jaburu foram até Aracruz e assassinaram dois indivíduos. Hoje, nós conseguimos fazer a prisão de um e, contra o outro, consta mandado de prisão", pontuou o delegado, em entrevista à reportagem da TV Gazeta.
As armas apreendidas chamaram a atenção dos agentes durante a operação. Foi encontrado um revólver calibre 38 com carregador alongado, além de uma pistola com o kit rajada, que permite ao criminoso atirar mais balas em um menor espaço de tempo.
Delegado Marcelo Cavalcanti compara um carregador normal de pistola ao
Delegado Marcelo Cavalcanti compara um carregador normal de pistola ao "kit rajada" apreendido nesta terça (22) Crédito: Fabrício Christ
A ação é uma força-tarefa entre as divisões de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Vitória e Aracruz, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria da Justiça de Estado (Sejus), Guarda Municipal de Vitória e tem apoio de outras unidades da PCES.
Além dos três presos, contra os quais havia mandado de prisão em aberto, a polícia ainda tenta cumprir outros dois mandados. A operação também visa efetivar dez mandados de busca e apreensão no Jaburu.

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