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Operação na Capital

Suspeitos de assassinatos em Vitória e Aracruz são alvos de força-tarefa no ES

Há previsão de cumprimento de cinco mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão no Morro do Jaburu, na Capital.

Publicado em 

22 mar 2022 às 06:48

Publicado em 22 de Março de 2022 às 06:48

Suspeitos de assassinatos em em Vitória e de um duplo homicídio em Aracruz são alvos de uma operação na manhã desta terça-feira (22) no Morro do Jaburu, na Capital.
A ação é uma força-tarefa entre as divisões de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Vitória e Aracruz, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus, Guarda Municipal de Vitória, além do apoio de outras unidades da PCES.
Há previsão de cumprimento de cinco mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão no Jaburu. Até o momento, três armas foram apreendidas e prisões de alvos realizadas.

Suspeitos de assassinatos em Vitória e Aracruz são alvos de força-tarefa no ES

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