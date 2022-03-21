Jovem é baleado no meio da rua no Centro de Vitória e morre no hospital

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (21), no meio da rua, no Centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a corporação informando terem ouvido disparos de arma de fogo e visto um jovem caído na via. Uma imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o homem no meio da faixa de pedestres, cercado por pessoas.
Em nota, a PM informou que uma guarnição foi ao local para atender a ocorrência, mas foi informada que a vítima já havia sido socorrida por terceiros. "A equipe seguiu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE, em Vitória) e constatou a entrada de um jovem de 19 anos, ferido no local, que tinha evoluído a óbito. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", explicou a nota.
Também demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.