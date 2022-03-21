Jovem é baleado no meio da rua no Centro de Vitória e morre no hospital

Em nota, a PM informou que uma guarnição foi ao local para atender a ocorrência, mas foi informada que a vítima já havia sido socorrida por terceiros. "A equipe seguiu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE, em Vitória) e constatou a entrada de um jovem de 19 anos, ferido no local, que tinha evoluído a óbito. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", explicou a nota.