Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não resistiu

Jovem é baleado no meio da rua no Centro de Vitória e morre no hospital

Crime ocorreu na madrugada desta segunda (21). Caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, e nenhum suspeito foi detido
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

21 mar 2022 às 20:25

Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:25

Homicídio Centro de Vitória
Jovem foi baleado e caiu ferido na faixa de pedestres, no meio da rua, no Centro de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (21), no meio da rua, no Centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a corporação informando terem ouvido disparos de arma de fogo e visto um jovem caído na via. Uma imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o homem no meio da faixa de pedestres, cercado por pessoas.
Em nota, a PM informou que uma guarnição foi ao local para atender a ocorrência, mas foi informada que a vítima já havia sido socorrida por terceiros. "A equipe seguiu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE, em Vitória) e constatou a entrada de um jovem de 19 anos, ferido no local, que tinha evoluído a óbito. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", explicou a nota.

Veja Também

Acidente na ES 010 deixa mulher ferida e carro destruído na Serra

Jovem esfaqueada e morta no ES fez ensaio para ser modelo

Também demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Preso suspeito de esfaquear enteadas e mulher em Santa Maria de Jetibá

Acidente em Aracruz: motorista cai com carro em vala ao desviar de vaca

Tio suspeito de abusar de sobrinha por cinco anos é preso em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Centro de Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados