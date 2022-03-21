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Acidente na ES 010 deixa mulher ferida e carro destruído na Serra

Colisão ocorreu nesta segunda-feira (21) e envolveu carro e caminhão. Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada pelo Samu para o HEUE, em Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 mar 2022 às 15:24

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:24

Acidente entre carro e caminhão deixou uma mulher ferida na ES 010, em Nova Almeida
Acidente entre carro e caminhão deixou uma mulher ferida na ES 010, em Nova Almeida Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma mulher ferida na ES 010, na altura do bairro Marbella, região de Nova Almeida, na Serra, nesta segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a motorista do automóvel foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
As imagens enviadas à reportagem de A Gazeta impressionam. Elas mostram o carro atravessado na pista, com a parte frontal totalmente destruída. Veja abaixo:

Acidente na ES 010, na Serra

A PM informou que a mulher foi socorrida, primeiramente, pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi divulgado.

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