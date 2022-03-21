Acidente na ES 010 deixa mulher ferida e carro destruído na Serra

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma mulher ferida na ES 010, na altura do bairro Marbella, região de Nova Almeida, na Serra, nesta segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a motorista do automóvel foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
As imagens enviadas à reportagem de A Gazeta impressionam. Elas mostram o carro atravessado na pista, com a parte frontal totalmente destruída. Veja abaixo:
Acidente na ES 010, na Serra
A PM informou que a mulher foi socorrida, primeiramente, pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi divulgado.