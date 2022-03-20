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Em Linhares

Motociclista morre em grave acidente na estrada de Pontal do Ipiranga

A vítima, que dirigia uma Honda Biz, colidiu de frente com um Chevrolet Cobalt e não resistiu aos ferimentos; colisão ocorreu no começo da tarde deste domingo (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2022 às 15:30

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:30

Linhares
O impacto frontal entre o carro e a Honda Biz vitimou uma pessoa na estrada do Pontal, em Linhares Crédito: Internauta
Um grave acidente deixou um homem morto na tarde deste domingo (20), na Rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga, balneário do município no Norte do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma moto quando acabou colidindo com um Chevrolet Cobalt branco, próximo à entrada da comunidade Brejo Grande.
O homem, identificado como Jefferson Oliveira de Lima, morreu na hora.  Não há informações sobre como foi a dinâmica do acidente. 
Com o impacto da batida, a frente do veículo de passeio ficou bastante danificada e a motocicleta "entrou" no motor do veículo, permanecendo de pé. De acordo com testemunhas que estavam no local, a mulher que dirigia o veículo teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. A ocorrência ainda está em andamento. 
Com informações de Maria Fernanda Conti

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