Motociclista morre em grave acidente na estrada de Pontal do Ipiranga

O homem, identificado como Jefferson Oliveira de Lima, morreu na hora. Não há informações sobre como foi a dinâmica do acidente.

Com o impacto da batida, a frente do veículo de passeio ficou bastante danificada e a motocicleta "entrou" no motor do veículo, permanecendo de pé. De acordo com testemunhas que estavam no local, a mulher que dirigia o veículo teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. A ocorrência ainda está em andamento.