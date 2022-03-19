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Resgate

Grave acidente é registrado na BR 101 em Sooretama

Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região; trânsito foi totalmente liberado por volta das 18h20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2022 às 18:29

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:29

Acidente na BR 101, em Sooretama
Acidente envolveu dois caminhões, um carro e uma moto Crédito: Eduardo Dias
Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, na tarde deste sábado (19). Testemunhas contaram ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que o carro seguia no sentido Linhares, quando invadiu a contramão e bateu em um caminhão. Com o impacto, o carro rodou na pista, colidiu contra uma motocicleta e depois acabou atingido por um outro caminhão, que não conseguiu frear a tempo.
Dos quatro feridos, dois estavam na moto e outros dois no carro. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pela Eco101 e levados para hospitais da região. A gravidade dos ferimentos não foi informada.
Apesar da versão de testemunhas, a dinâmica oficial do acidente ainda não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito na região foi liberado por volta das 18h20. 
Acidente na BR 101, em Sooretama
Ambulância e caminhão do Corpo de Bombeiros acionados para resgate Crédito: Eduardo Dias

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