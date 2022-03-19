Grave acidente é registrado na BR 101 em Sooretama

Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, na tarde deste sábado (19). Testemunhas contaram ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que o carro seguia no sentido Linhares, quando invadiu a contramão e bateu em um caminhão. Com o impacto, o carro rodou na pista, colidiu contra uma motocicleta e depois acabou atingido por um outro caminhão, que não conseguiu frear a tempo.
Dos quatro feridos, dois estavam na moto e outros dois no carro. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pela Eco101 e levados para hospitais da região. A gravidade dos ferimentos não foi informada.
Apesar da versão de testemunhas, a dinâmica oficial do acidente ainda não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito na região foi liberado por volta das 18h20.