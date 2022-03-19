Acidente em Vitória: carro capota em cruzamento de Jardim da Penha

Um carro capotou nas primeiras horas da manhã deste sábado (19), em Jardim da Penha, Vitória. Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que acordaram com um barulho muito forte da batida, por volta das 6h10, e que a colisão envolveu dois veículos em um cruzamento da Rua Doutor Antônio Basílio. Um deles, que aparece na imagem acima, acabou capotando.
Segundo a Polícia Militar, apenas uma mulher de 29 anos teve ferimentos leves. Ela estava no outro veículo que não capotou, e, segundo a corporação, preferiu prosseguir para atendimento médico por meios próprios. A ocorrência também foi atendida pela Guarda Municipal.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta