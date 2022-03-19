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Trânsito

Acidente em Vitória: carro capota em cruzamento de Jardim da Penha

Segundo moradores, colisão envolveu dois veículos. De acordo com a PM, uma mulher de 29 anos teve ferimentos leves
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2022 às 15:54

Publicado em 19 de Março de 2022 às 15:54

Carro fica de rodas para o ar após capotamento em Jardim da Penha
Carro capota em cruzamento de Jardim da Penha Crédito: Ari Melo
Um carro capotou nas primeiras horas da manhã deste sábado (19), em Jardim da Penha, Vitória.  Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que acordaram com um barulho muito forte da batida, por volta das 6h10, e que a colisão envolveu dois veículos em um cruzamento da Rua Doutor Antônio Basílio. Um deles, que aparece na imagem acima, acabou capotando.
Segundo a Polícia Militar, apenas uma mulher de 29 anos teve ferimentos leves. Ela estava no outro veículo que não capotou, e, segundo a corporação, preferiu prosseguir para atendimento médico por meios próprios. A ocorrência também foi atendida pela Guarda Municipal.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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