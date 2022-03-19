Motociclista morre em acidente na BR 101, em João Neiva
Um homem de 53 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (19), no trevo da BR 101 com a BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma moto quando perdeu o controle e depois caiu. Havia ainda um outro veículo envolvido, que não ficou no local.
Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido. Também não se sabe ao certo se a morte foi ocasionada por uma colisão ou pela queda do motociclista. O acidente ocorreu em um trecho da rotatória na BR 101, no sentido Linhares. A vítima estaria a caminho do trabalho.
A moto, uma Honda NXR 160 Bros, era nova, fabricada no ano passado, e tinha apenas um arranhão na parte dianteira, próxima ao farol. A placa do veículo é de João Neiva. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) constatou a morte no local. A perícia iniciou o trabalho de remoção da vítima.
O Corpo de Bombeiros e a Eco101, concessionária responsável pelo trecho, também foram acionadas para a ocorrência. Não há interdições no local, apenas há o registro de lentidão do trânsito.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, em nota, a queda de moto foi registrada às 6h22 no km 203,5, em João Neiva. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Durante o atendimento, o tráfego sentido norte seguiu por desvio, sendo totalmente liberado às 9h45.
ACIDENTES EM JOÃO NEIVA
Este é o terceiro acidente de trânsito que ocorre no município desde o último domingo (13), quando duas pessoas morreram, próximo à rodoviária da cidade, na BR 101. O segundo aconteceu na BR 259, no km 6. Nele, uma pessoa teve uma grave fratura na perna.
Durante a semana, moradores, com a participação da prefeitura do município, realizaram um protesto que pedia por melhorias na BR 101.