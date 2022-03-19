Atendimento à vítima do acidente, em João Neiva Crédito: Leitor de A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Motociclista morre em acidente na BR 101, em João Neiva

Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido. Também não se sabe ao certo se a morte foi ocasionada por uma colisão ou pela queda do motociclista. O acidente ocorreu em um trecho da rotatória na BR 101, no sentido Linhares. A vítima estaria a caminho do trabalho.

A moto, uma Honda NXR 160 Bros, era nova, fabricada no ano passado, e tinha apenas um arranhão na parte dianteira, próxima ao farol. A placa do veículo é de João Neiva. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) constatou a morte no local. A perícia iniciou o trabalho de remoção da vítima.

O Corpo de Bombeiros e a Eco101, concessionária responsável pelo trecho, também foram acionadas para a ocorrência. Não há interdições no local, apenas há o registro de lentidão do trânsito.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, em nota, a queda de moto foi registrada às 6h22 no km 203,5, em João Neiva. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Durante o atendimento, o tráfego sentido norte seguiu por desvio, sendo totalmente liberado às 9h45.

ACIDENTES EM JOÃO NEIVA