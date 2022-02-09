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Educador Nota 10

Professor de João Neiva é finalista em premiação nacional

Helder Guastti dá aulas de Língua Portuguesa e foi reconhecido por trabalho de literatura desenvolvido com estudantes do 5° ano

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:30
Finalista de premiação nacional, professor Helder dá aula em João Neiva
Finalista de premiação nacional, o professor Helder Guastti dá aulas em João Neiva Crédito: Reprodução/Instagram
Um professor capixaba está entre os 50 finalistas do prêmio nacional "Educador Nota 10". Helder Guastti da Silva dá aulas de Língua Portuguesa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Nolasco, em João Neiva, no Norte do Estado. Ele foi reconhecido pelo trabalho que desenvolve com os alunos do 5° ano, chamado Entre Neves.
Segundo Guastti, o projeto explora as leituras compartilhadas com os estudantes. Ao longo do primeiro trimestre de 2021, as aulas virtuais proporcionaram uma imersão nas obras do escritor e ilustrador brasileiro André Neves, que reúnem narrativas a partir de temas do cotidiano.
"Usei os encontros de leitura como uma válvula de escape para mim e as crianças. Era o momento em que podíamos ser nós mesmos. Eu tentei trazer tanto para as crianças quanto para familiares um olhar para a poesia da vida, trazer um pouco de afeto e afago. Foi uma turma muito singular. É uma honra ser indicado ao prêmio que eu acompanho há tanto tempo e ser o único capixaba", relatou o professor. 
As crianças tiveram oportunidade de discutir sobre os livros, focar na seleção das palavras e expressões usadas pelo autor, comparar as obras, aprender o significado de imagens e do texto e observar a composição dos personagens. Para coroar o encerramento do projeto, o próprio autor André Neves participou de uma conversa com a garotada.
Ainda em fevereiro serão anunciados os 10 vencedores do prêmio que reconhece e valoriza os profissionais da educação. Eles ainda concorrem a Educador do Ano e a premiação principal chega a R$ 30 mil.

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