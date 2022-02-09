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Homem suspeito de roubar mulheres é preso em João Neiva

Vítimas reconheceram o rapaz de 26 anos, que foi autuado em flagrante e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:46
Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva
Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Demétrio Ribeiro, em João Neiva, Norte do Espírito Santo. O suspeito estava sendo investigado por cometer o crime de roubo contra uma empresária, subtraindo celulares, bolsas e dinheiro, na última terça-feira (1º), no mesmo bairro.
Segundo informações da Polícia Civil, desde o dia do fato, os policiais monitoram o suspeito e, nesta segunda, o abordaram, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, um cidadão se aproximou do local e disse que o homem havia acabado de agredir uma mulher, mas ela não foi localizada.
“Ao ser encaminhado para a delegacia, duas mulheres, de 57 e 77 anos, compareceram ao local e disseram que ele tinha acabado de roubá-las. Inclusive, com o suspeito, estaria o celular, dinheiro e bolsa das vítimas", contou o titular da DP de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.
Diante do flagrante, o homem foi autuado pelo crime de roubo, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, ficando à disposição da Justiça.
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