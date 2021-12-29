Acidente em João Neiva: carro cai em ribanceira após colisão na BR 259

Um acidente na tarde desta quarta-feira (29) na BR 259, no distrito de Acioli, em João Neiva, Norte do Espírito Santo, deixou três feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi entre três veículos no quilômetro 19 da rodovia. Com o impacto da batida, um dos veículos capotou e caiu em uma ribanceira com cerca de 50 metros de altura, informou o Corpo de Bombeiros
No local do acidente, os bombeiros constataram que os três ocupantes do carro que capotou já tinham saído do veículo e aguardavam a chegada do atendimento. As três vítimas receberam o socorro, e um dos ocupantes, um homem, precisou ser encaminhado ao Hospital e Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica, segundo a corporação. O estado de saúde das vítimas não foi informado.