Mulher em surto tenta pegar volante e ônibus bate na mureta da Terceira Ponte

Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte , na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas.

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Para um dos presentes no veículo, o atendente de telemarketing Alexandre Fairich, de 26 anos, a situação foi de muita tensão. “Quando o ônibus estava subindo a ponte, a mulher pediu para parar, mas o motorista não quis deixar. Ela pediu mais vezes e em seguida 'voou' no volante e começou a puxar, com ele puxando de volta. O ônibus foi encostando e chocou contra a mureta. Todos ficaram muito nervosos e tentaram imobilizá-la. Foi então aberta a saída de emergência", contou.

Segundo Fairich, a maioria dos passageiros estava muito assustada e quis pegar carona com motoristas que passavam pelo local. "Havia 21 pessoas no ônibus. Nunca tinha presenciado algo parecido e fiquei muito chocado na hora, nem pensei que pudesse estar acontecendo de verdade. O semblante dela me chamou muito a atenção, ela parecia muito mal, chorando muito e pedindo para que largassem ela. O primeiro medo era de que o ônibus caísse da ponte", acrescentou.

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A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou à reportagem que tudo aconteceu por volta das 14h30 e que, apesar do grande susto e possível tragédia, ninguém ficou ferido. "Uma mulher que estava em um ônibus da linha 500 teve um surto e tentou assumir a direção do veículo. Ela foi contida e a equipe de resgate da Rodosol foi acionada, levando a mulher para atendimento. Não houve feridos e o veículo partiu com destino ao Terminal de Vila Velha", informou.

Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). As pistas foram liberadas às 15 horas.

Polícia Militar também informou que foi acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, a situação já tinha sido controlada por uma equipe de resgate da Rodosol.