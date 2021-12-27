Acidente entre ambulância e carro deixa feridos em Cachoeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais recebidas no momento do acionamento são de que seriam três vítimas. No entanto, no local, a equipe observou que duas pessoas já tinham sido atendidas, restando apenas a condutora do carro, um Toyota Corolla. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Unimed Sul Capixaba para receber os cuidados da equipe médica.