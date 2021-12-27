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Sul do ES

Acidente entre ambulância e carro deixa feridos em Cachoeiro

O acidente aconteceu por volta das 13h30 desta segunda-feira (27), na região Sul do Espírito Santo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 dez 2021 às 16:47

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 16:47

Uma colisão entre uma ambulância e um carro deixou três pessoas feridas no bairro Guandu, em Cachoeiro de ItapemirimSul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 13h30 desta segunda-feira (27).
Colisão entre uma ambulância e um carro deixa três pessoas feridas em Cachoeiro
À esquerda, a ambulância envolvida no acidente. À direita, o estado do carro após a colisão Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais recebidas no momento do acionamento são de que seriam três vítimas. No entanto, no local, a equipe observou que duas pessoas já tinham sido atendidas, restando apenas a condutora do carro, um Toyota Corolla. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Unimed Sul Capixaba para receber os cuidados da equipe médica.
A dinâmica do acidente não foi divulgada.

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