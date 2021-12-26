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No cruzamento

Carro capota e fica com rodas para cima após acidente em rua de Vila Velha

Não há informações ainda sobre a dinâmica do acidente e sobre possíveis vítimas após a colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2021 às 18:48

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 18:48

Capotamento no cruzamento da Av. Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em VV
Capotamento no cruzamento da Av. Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em Vila Velha Crédito: Bárbara Ribeiro
Um acidente no cruzamento da Avenida Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em Vila Velha, chamou a atenção de quem passava pelo local por volta das 17h deste domingo (26). Após a colisão, um dos veículos sofreu um capotamento e ficou com as rodas para cima. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.
Segundo uma moradora da região, Bárbara Ribeiro, o carro que capotou trafegava pela Rua Itacibá. Ela informou ainda que na região tem ocorrido acidentes de trânsito com frequência.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre possíveis vítimas. A Prefeitura Municipal de Vila Velha foi acionada para dar mais informações sobre  o caso, e assim que houver uma resposta esta matéria será atualizada.
Capotamento no cruzamento da Av. Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em VV
Capotamento no cruzamento da Av. Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em VV Crédito: Bárbara Ribeiro

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