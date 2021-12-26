Carro capota e fica com rodas para cima após acidente em rua de Vila Velha

Segundo uma moradora da região, Bárbara Ribeiro, o carro que capotou trafegava pela Rua Itacibá. Ela informou ainda que na região tem ocorrido acidentes de trânsito com frequência.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre possíveis vítimas. A Prefeitura Municipal de Vila Velha foi acionada para dar mais informações sobre o caso, e assim que houver uma resposta esta matéria será atualizada.