Carro capota e fica com rodas para cima após acidente em rua de Vila Velha

Um acidente no cruzamento da Avenida Saturnino Rangel com a Rua Itacibá, em Vila Velha, chamou a atenção de quem passava pelo local por volta das 17h deste domingo (26). Após a colisão, um dos veículos sofreu um capotamento e ficou com as rodas para cima. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.
Segundo uma moradora da região, Bárbara Ribeiro, o carro que capotou trafegava pela Rua Itacibá. Ela informou ainda que na região tem ocorrido acidentes de trânsito com frequência.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre possíveis vítimas. A Prefeitura Municipal de Vila Velha foi acionada para dar mais informações sobre o caso, e assim que houver uma resposta esta matéria será atualizada.