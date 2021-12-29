Carro capota em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um carro ficou capotado após um acidente no quilômetro 284 da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, por volta das 13h30 desta quarta-feira (29). A ocorrência foi confirmada pela Eco101, concessionária que administra a via.
Por conta do acidente, uma das faixas no sentido Serra foi interditada. A concessionária explicou que foram acionados um guincho, uma ambulância e uma viatura para atender à ocorrência, além da PRF. De acordo com a Eco101, não houve vítimas. A dinâmica do acidente não foi informada.
O vídeo que abre essa reportagem foi registrado pelo leitor de A Gazeta Rafael Rodrigues Pereira, que trabalha como entregador e passava pelo local para deixar uma encomenda quando viu o veículo com as rodas para cima.