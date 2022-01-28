Motorista de caminhonete morre após grave acidente em João Neiva

10h30 - João Neiva, km 199 da BR 101 (Piraqueaçu), sentido norte, ocorreu um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão. Veículos estão no acostamento. Local está sinalizado e trânsito está fluindo nos dois sentidos. Pedimos atenção aos condutores que trafegam no local.

O caminhoneiro saiu ileso do acidente. Não há informações de outras pessoas presentes na ocorrência. Os veículos estão no acostamento e não há interferência no trânsito no trecho. A pista foi sinalizada para orientar os motoristas.