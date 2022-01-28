Motorista de caminhonete morre após grave acidente em João Neiva

O motorista de uma caminhonete morreu após colidir em um caminhão basculante na BR 101, na altura do km 199, em João Neiva, no Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia uma Chevrolet Montana e seguia no sentido Norte, quando bateu na traseira do veículo que estava à frente. Até o momento, a vítima não foi identificada.
O caminhoneiro saiu ileso do acidente. Não há informações de outras pessoas presentes na ocorrência. Os veículos estão no acostamento e não há interferência no trânsito no trecho. A pista foi sinalizada para orientar os motoristas.
A Polícia Rodoviária Federal não informou a dinâmica da colisão desta manhã.