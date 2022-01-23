Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Na imagem dá para ver o carro parado no canteiro central, com a lateral do motorista amassada

Após a batida, a pista da BR 101 precisou ser parcialmente interditada por cerca de duas horas. Por volta das 11h30, a rodovia foi totalmente liberada. Até o início desta tarde, a PRF não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente. A identidade do caminheiro também não foi divulgada.