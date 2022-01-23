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Km 260

Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Batida aconteceu na manhã deste domingo (23), na altura do bairro Cidade Pomar; rodovia precisou ficar parcialmente interditada no sentido Norte
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 jan 2022 às 13:57

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 13:57

Durante o atendimento do acidente, carros precisaram seguir por só algumas faixas
Durante o atendimento do acidente, carros precisaram seguir por só algumas faixas Crédito: Leitor
Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101, na Serra
O motorista de um caminhão ficou ferido neste domingo (23) após sofrer um acidente na BR 101. A batida aconteceu na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra, e também envolveu um automóvel, que foi parar no canteiro central da rodovia. Os três ocupantes dele, porém, ficaram ilesos.
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi no quilômetro 260, no sentido Norte (Vitória - Linhares). O caminhoneiro foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. O estado de saúde era considerado moderado.
Na imagem dá para ver o carro parado no canteiro central, com a lateral do motorista amassada
Na imagem dá para ver o carro parado no canteiro central, com a lateral do motorista amassada Crédito: Leitor
Após a batida, a pista da BR 101 precisou ser parcialmente interditada por cerca de duas horas. Por volta das 11h30, a rodovia foi totalmente liberada. Até o início desta tarde, a PRF não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente. A identidade do caminheiro também não foi divulgada.
Em imagens recebidas pela TV Gazeta, é possível ver caminhões da Eco101 prestando atendimento no local. Em nota, a concessionária afirmou que registrou o acidente às 9h27 e que uma ambulância também atendeu a ocorrência. Segundo a empresa, o tráfego sofreu desvios nos dois sentidos.

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