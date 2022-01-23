Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101, na Serra
Após a batida, a pista da BR 101 precisou ser parcialmente interditada por cerca de duas horas. Por volta das 11h30, a rodovia foi totalmente liberada. Até o início desta tarde, a PRF não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente. A identidade do caminheiro também não foi divulgada.
Em imagens recebidas pela TV Gazeta, é possível ver caminhões da Eco101 prestando atendimento no local. Em nota, a concessionária afirmou que registrou o acidente às 9h27 e que uma ambulância também atendeu a ocorrência. Segundo a empresa, o tráfego sofreu desvios nos dois sentidos.