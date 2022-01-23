Motociclista morre após acidente com carreta em Cachoeiro

Em relato à polícia, o condutor do cavalo mecânico disse que trafegava no sentido Cachoeiro x Iconha. E quando se aproximou do Clube dos Médicos, observou uma moto vindo na direção contrária. “Ao entrar em uma curva, a moto veio mudando de faixa e invadiu a mão de direção, vindo a colidir na parte esquerda do cavalo mecânico”, informou a PM.