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ES 488

Motociclista morre após acidente com carreta em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, batida envolveu um cavalo mecânico, isto é, a parte da frente da carreta, e uma motocicleta
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 jan 2022 às 13:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 13:01

Um motociclista morreu após colidir com a parte de frente de uma carreta, na noite de sábado (22), na rodovia ES 488, Cachoeiro x Frade, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Linhares foi um dos munípios
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do acidente Crédito: Secom/Felipe Tozatto
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, a PM constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um cavalo mecânico, isto é, a parte de frente da carreta, e uma motocicleta.
Em relato à polícia, o condutor do cavalo mecânico disse que trafegava no sentido Cachoeiro x Iconha. E quando se aproximou do Clube dos Médicos, observou uma moto vindo na direção contrária. “Ao entrar em uma curva, a moto veio mudando de faixa e invadiu a mão de direção, vindo a colidir na parte esquerda do cavalo mecânico”, informou a PM.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para atender a vítima da moto. A equipe foi quem constatou o óbito do motociclista.
O condutor do cavalo mecânico foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional do munícipio.

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