Motociclista morre após acidente com carreta em Cachoeiro

Um motociclista morreu após colidir com a parte de frente de uma carreta, na noite de sábado (22), na rodovia ES 488, Cachoeiro x Frade, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, a PM constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um cavalo mecânico, isto é, a parte de frente da carreta, e uma motocicleta.
Em relato à polícia, o condutor do cavalo mecânico disse que trafegava no sentido Cachoeiro x Iconha. E quando se aproximou do Clube dos Médicos, observou uma moto vindo na direção contrária. “Ao entrar em uma curva, a moto veio mudando de faixa e invadiu a mão de direção, vindo a colidir na parte esquerda do cavalo mecânico”, informou a PM.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para atender a vítima da moto. A equipe foi quem constatou o óbito do motociclista.
O condutor do cavalo mecânico foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional do munícipio.