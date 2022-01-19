Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro de Itapemirim

Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

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Um adolescente de 16 anos, identificado como Lorran Victor Nascimento Atalaia, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (18) em uma praça do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Um rapaz de 21 anos, que estava com ele no local, também foi baleado.

Segundo a Polícia Militar , o assassinato aconteceu na Rua José Nunes Sobrinho. O crime chamou a atenção dos moradores, que ficaram assustados.

Quando os militares chegaram ao local, Lorran Victor Nascimento Atalaia estava caído no chão, sem vida. Populares informaram à polícia que um Chevrolet Astra preto passou pelo local e um dos ocupantes atirou em direção às vítimas.

O irmão do adolescente esteve no local e não soube dizer a motivação do crime. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados que uma outra vítima tinha dado entrada na Santa Casa de Cachoeiro.

A equipe foi até o hospital e o rapaz, de 21 anos, contou aos militares que estava na praça, na companhia de Lorran Victor Nascimento Atalaia, quando os dois foram atingidos pelos tiros. Ele foi levado pelo pai ao hospital.