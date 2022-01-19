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Crime

Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro de Itapemirim

Lorran Victor Nascimento Atalaia, de 16 anos, foi assassinado no bairro Alto União. Um rapaz de 21 anos, que também estava no local, foi baleado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2022 às 10:59

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 10:59

Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro
Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Adolescente é morto a tiros em praça de Cachoeiro de Itapemirim
Um adolescente de 16 anos, identificado como Lorran Victor Nascimento Atalaia, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (18) em uma praça do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um rapaz de 21 anos, que estava com ele no local, também foi baleado.
Segundo a Polícia Militar, o assassinato aconteceu na Rua José Nunes Sobrinho. O crime chamou a atenção dos moradores, que ficaram assustados.
Quando os militares chegaram ao local, Lorran Victor Nascimento Atalaia estava caído no chão, sem vida. Populares informaram à polícia que um Chevrolet Astra preto passou pelo local e um dos ocupantes atirou em direção às vítimas.
O irmão do adolescente esteve no local e não soube dizer a motivação do crime. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados que uma outra vítima tinha dado entrada na Santa Casa de Cachoeiro.
A equipe foi até o hospital e o rapaz, de 21 anos, contou aos militares que estava na praça, na companhia de Lorran Victor Nascimento Atalaia, quando os dois foram atingidos pelos tiros. Ele foi levado pelo pai ao hospital.
Polícia Civil informou que investiga o caso por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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