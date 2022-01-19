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Bairro Zumbi dos Palmares

Ataque a tiros em bar de Vila Velha deixa um morto e dois feridos

As três vítimas estavam em um bar quando foram baleadas na madrugada desta quarta (19); uma delas foi encontrada morta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2022 às 07:52

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:52

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Uma das vítimas foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Ataque a tiros em bar de Vila Velha deixa um morto e dois feridos
Um homem foi morto e dois adolescentes de 17 e 16 anos foram socorridos após serem vítimas de um ataque no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (19). Testemunhas relataram à Polícia Militar que os três estavam em um bar quando foram baleados. Nenhum suspeito foi identificado ou detido.
Depois de serem baleados, eles tentaram fugir indo para direções diferentes e, em patrulhamento, uma viatura da PM encontrou dois deles. Um, que não teve a idade revelada, foi encontrado morto em uma escadaria, com um tiro na região das costas.
O segundo, um adolescente de 17 anos, estava em um barranco e levou três tiros: um em cada perna e um nas nádegas. O Samu foi acionado e o levou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Conforme o registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar, em seguida, os policiais receberam a informação de que um terceiro baleado, de 16 anos, havia dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ele foi atingido por um tiro na coxa direita.
De acordo com o registro da Polícia Militar, as duas vítimas que sobreviveram ao ataque não souberam relatar aos policiais como e nem por quem eles foram baleados. A motivação do crime também não foi identificada.

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