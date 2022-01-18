Menina baleada no ES segue internada: "Apertou minha mão", diz mãe

A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória Crédito: TV Gazeta | Reprodução

A mãe da criança disse que a menina tem realizado novos exames, mas segue sedada. “Ela está com 38 graus de febre e entubada”, contou. Contudo, um movimento chamou a atenção da mãe. “Ela apertou minha mão, devagarinho, várias vezes”, ressaltou.

Além da mão, a criança mexeu o pé. Segundo a mãe, a filha não consegue movimentar todo o corpo completamente devido à sedação. “Perguntei se me amava e ela apertou minha mão. Então está ouvindo tudo o que eu falo”, disse.

O pai informou que a filha ainda não fez a operação para retirar a bala, pois os médicos ainda estão esperando o cérebro desinchar. No entanto, a mãe celebra o fato da viva estar viva. “Ela está viva. Falei que vamos fazer uma festa linda pra ela de aniversário”, falou.

O CASO

De acordo com as informações da Polícia Militar , o disparo que atingiu a cabeça da menina teria sido efetuado pela irmã, de 10 anos, enquanto brincavam na sala de casa no último domingo (16). O pai teria esquecido uma espingarda calibre 5.5 no local em que as crianças estavam.

O homem se apresentou no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim, foi ouvido e liberado, já que o caso não estava em estado de flagrante. A Delegacia de Polícia de Piúma, segundo a assessoria da Polícia Civil, apura o caso.