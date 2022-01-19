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Socos e chutes

Mulher é agredida pelo ex em festa após se recusar a dormir com ele em Vitória

A agressão ocorreu durante a comemoração do aniversário de uma familiar do agressor. O caso foi registrado por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira (19), no bairro Santo Antônio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2022 às 08:57

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 08:57

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
O caso de agressão será investigado pela Delegacia da Mulher de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Mulher é agredida pelo ex em festa após se recusar a dormir com ele em Vitória
Um homem foi preso por agredir a ex-namorada durante uma festa de aniversário no bairro Santo Antônio, em Vitória. A agressão foi registrada por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira (19).
O agressor, um funcionário público de 34 anos, convidou a ex para a festa, onde seria comemorado o aniversário da tia dele. A mulher agredida e a aniversariante se conheciam, segundo relatado pelo homem em depoimento dado à TV Gazeta.

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Já no boletim de ocorrência registrado, a vítima informou que ela e o agressor não tinham mais relação e haviam terminado. Ela relatou que aceitou ir à comemoração por conta da amizade mantida com a tia do ex-namorado

CONVITE E AGRESSÃO

A festa transcorria normalmente até que o funcionário público convidou a ex para dormir com ele na casa. A mulher prontamente recusou a investida, o que revoltou o homem.
Segundo o boletim, irado com a negativa, o homem começou a agredir fisicamente a mulher com chutes e socos, jogou a vítima contra a parede. Ela também caiu e no chão continuou sendo agredida. As agressões ocorreram na presença dos demais convidados. A polícia foi chamada e o agressor foi preso pelos crimes de ameaça e lesão corporal.
Para se defender, ele alegou que a ex-namorada não foi agredida e que as lesões seriam consequência de uma queda dela, na festa, por ter bebido demais.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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