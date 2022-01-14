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Motociclista "voa" da moto após se envolver em acidente grave em Cachoeiro

Em um vídeo registrado pela câmera de monitoramento do local é possível ver o momento exato da colisão entre um carro e uma moto
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 jan 2022 às 19:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:51

Uma moto e um carro se envolveram em um acidente grave na tarde desta sexta-feira (14) no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No momento da colisão entre os veículos, o condutor praticamente “voou” da moto.
De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após uma motocicleta colidir na traseira de um carro. Em um vídeo registrado pela câmera de monitoramento do local, é possível ver o momento exato da colisão.
O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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