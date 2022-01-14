Motociclista "voa" da moto após se envolver em acidente grave em Cachoeiro

Uma moto e um carro se envolveram em um acidente grave na tarde desta sexta-feira (14) no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No momento da colisão entre os veículos, o condutor praticamente “voou” da moto.
De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após uma motocicleta colidir na traseira de um carro. Em um vídeo registrado pela câmera de monitoramento do local, é possível ver o momento exato da colisão.
O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).