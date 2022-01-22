Caminhão atinge muro de casa em bairro de Cariacica

Caminhão atinge muro de uma casa no bairro Morada de Santa Fé Crédito: Caíque Verli

Um caminhão atingiu o muro de uma casa no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica , por volta das 19h30 desta sexta-feira (21).

De acordo com informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista havia acabado de abastecer em um posto que fica às margens da Rodovia Leste Oeste. No momento em que ele foi ligar o veículo, percebeu que a bateria do caminhão estava com defeito.

Ainda segundo a TV Gazeta, o motorista pediu a ajuda de amigos para empurrar o caminhão, mas acabou perdendo o controle e o veículo desceu a rampa do posto, atingindo a casa que fica ao lado.